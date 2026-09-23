The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
கடந்த 20 ஆண்டுகளில் 171 ஐடிடி மாணவர்கள் தற்கொலை: சென்னைக்கு 2வது இடம்!தேர்தல் முறையை சிதைக்க பிரதமர் மோடி, அமித் ஷா, ஞானேஷ்குமார் கூட்டுச் சதி: கே.சி. வேணுகோபால்பாட்மின்டனில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற தமிழக வீரர் ஹரிஹரனுக்கு ரூ. 30 லட்சம் ஊக்கத்தொகை: முதல்வர்காஸாவில் தொடரும் இஸ்ரேலின் தாக்குதல்! 74,000-ஐ நெருங்கும் பலி எண்ணிக்கை!மாணவர் தற்கொலைக்கான பின்னணி: விசாரிக்க சிறப்புக்குழு அமைத்த ஐஐடி மும்பை!தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் பதவியிலிருந்து ஞானேஷ் குமார் நீக்கப்பட வேண்டும்: மு.க. ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்!பாஜக, ஆர்எஸ்எஸ், தேர்தல் ஆணையம் இணைந்து தேசத்துரோகம்! ராகுல் விமர்சனம்

நடிகர் பாலய்யாவின் விடியோவை பதிவிட்டு டிரம்ப்பை கிண்டல் செய்த ஈரான்!

தெலுங்கு நடிகர் நந்தமுரி பாலகிருஷ்ணா நடித்த சண்டைக் காட்சியைப் பதிவிட்டு அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்பை ஈரான் தூதரகம் கிண்டல் செய்துள்ளது குறித்து...

Nandamuri Balakrishna, Donald Trump

நந்தமுரி பாலகிருஷ்ணா, டொனால்ட் டிரம்ப் - கோப்புப்படம்

Published On :

தெலுங்கு நடிகர் நந்தமுரி பாலகிருஷ்ணா (பாலய்யா) நடித்த சண்டைக் காட்சியை பதிவிட்டு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்பை ஜிம்பாப்வேவில் உள்ள ஈரான் தூதரகம் கிண்டல் செய்துள்ளது.

ஈரான் - அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் இடையே கடந்த பிப். 28 ஆம் தேதி தொடங்கிய போர், பேச்சுவார்த்தைகளில் முடிவுகள் எட்டப்படாததால் தற்போதுவரை தொடர்ந்து வருகிறது.

எண்ணெய் வழிப்போக்குவரத்தில் உலகளவில் முக்கிய வழித்தடமான ஹோர்முஸ் நீரிணை வழக்கம்போல செயல்படாததால் உலகின் பல நாடுகளில் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு, விலைவாசி உயர்வு போன்ற பிரச்னைகள் நிலவி வருகின்றன.

இதைத் தொடர்ந்து, அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே நடைபெறும் இந்தப் போரானது வான்வழித் தாக்குதல்களில் மட்டுமல்லாமல் சமூக ஊடகங்களில் கருத்து பரிமாறிக்கொள்வதிலும் தொடர்கிறது.

தனது பேச்சாலும் சமூக ஊடகப் பதிவாலும் ஈரானையும் ஈரான் பிரதிநிதிகளையும் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் தொடர்ந்து கிண்டல் செய்து வருகிறார். இதற்கு ஈரானியர்கள் சற்றும் சளித்தவர்கள் அல்ல.

அண்மைக் காலமாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்பை கிண்டல் செய்வதற்காக தென்னிந்திய படங்களை ஈரான் பயன்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், சமீபத்தில் அக்ஷய் குமாரின் வைரல் மீம் ஒன்றைப் பயன்படுத்தி டிரம்ப்பை ஈரான் கிண்டல் செய்திருந்தது.

இந்த நிலையில், தெலுங்கு நடிகர் நந்தமுரி பாலகிருஷ்ணா நடித்த சண்டைக் காட்சியைப் குறிப்பிட்டு ஜிம்பாப்வேவில் உள்ள ஈரான் தூதரகம் தெரிவித்திருப்பதாவது:

ஈரானை அழிப்பதாக டிரம்ப் பேசுகிறார். ஆனால், ஈரான் பாதுகாப்பற்ற நாடு அல்ல என்பது அவருக்குத் தெரியும்.

அவர்கள் (அமெரிக்கர்கள்) சமீபகாலமாக ஹாலிவுட்டுக்கு பதிலாக பாலிவுட் (இந்தியத் திரைப்படங்கள்) பார்க்கிறார்கள் என்று எங்களுக்குத் தகவல் கிடைத்துள்ளது என்று ஈரான் குறிப்பிட்டுள்ள பதிவு சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

Summary

The Iranian Embassy in Zimbabwe has mocked US President Trump by posting an action scene featuring Telugu actor Nandamuri Balakrishna.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஈரான் அணு ஆயுதம் வைத்திருப்பதை ஒருபோதும் அனுமதிக்கமாட்டேன்: டிரம்ப்

ஈரான் அணு ஆயுதம் வைத்திருப்பதை ஒருபோதும் அனுமதிக்கமாட்டேன்: டிரம்ப்

அமெரிக்காவுடன் பேச்சுவார்த்தை இல்லை: டிரம்ப் அழைப்பை நிராகரித்த ஈரான்!

அமெரிக்காவுடன் பேச்சுவார்த்தை இல்லை: டிரம்ப் அழைப்பை நிராகரித்த ஈரான்!

எங்களுக்கு அவசரமும் இல்லை; ஈரான் பேச்சுவார்த்தைக்கு திரும்புவதற்கு எந்த காலக்கெடுவும் இல்லை: டிரம்ப்

எங்களுக்கு அவசரமும் இல்லை; ஈரான் பேச்சுவார்த்தைக்கு திரும்புவதற்கு எந்த காலக்கெடுவும் இல்லை: டிரம்ப்

அமெரிக்காவுக்கு ஈரான் இழப்பீடு தரவேண்டும்: டிரம்ப்

அமெரிக்காவுக்கு ஈரான் இழப்பீடு தரவேண்டும்: டிரம்ப்

விடியோக்கள்

5 வருஷம் தூக்கம் இல்லை...ஆனா ? | Vanniaperumal IPS Interview | PART -1 | UPSC | Civil Service

5 வருஷம் தூக்கம் இல்லை...ஆனா ? | Vanniaperumal IPS Interview | PART -1 | UPSC | Civil Service

Valaipechu Anthanan Interview | எதிர்ப்பை சமாளிப்பாரா விஜய் ? | CM Vijay | TVK | By Election

Valaipechu Anthanan Interview | எதிர்ப்பை சமாளிப்பாரா விஜய் ? | CM Vijay | TVK | By Election