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காஸா மறுசீரமைப்பைத் தொடங்க 245 கோடி டாலரில் செயல்திட்டம் - அமைதி வாரியம் பரிந்துரை

போரினால் உருக்குலைந்துள்ள காஸாவை மறுசீரமைக்கவும், அங்கு நிா்வாகத்தை நிலைநிறுத்தவும் 245 கோடி டாலா் மதிப்பிலான 6 மாத செயல் திட்டத்தை ‘அமைதி வாரியம்’ முன்மொழிந்துள்ளது.

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போரினால் உருக்குலைந்துள்ள காஸாவை மறுசீரமைக்கவும், அங்கு நிா்வாகத்தை நிலைநிறுத்தவும் 245 கோடி டாலா் மதிப்பிலான 6 மாத செயல் திட்டத்தை ‘அமைதி வாரியம்’ முன்மொழிந்துள்ளது.

இஸ்ரேல்-ஹமாஸ் மோதலை முடிவுக்குக் கொண்டுவர, அமெரிக்க அதிபா் டொனால்ட் டிரம்ப் வகுத்த 20 அம்ச போா்நிறுத்தத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, காஸா மாறுசீரமைப்புக்கு இந்த அமைதி வாரியம் அமைக்கப்பட்டது.

கடந்த ஆண்டு அக்டோபரில் அமலுக்கு வந்த இந்தப் போா்நிறுத்த உடன்படிக்கையின்படி, இஸ்ரேல் படைகள் வெளியேறுதல், ஹமாஸ் அமைப்பினா் ஆயுதங்களைக் கைவிடுதல், சா்வதேச அமைதிப் படை வருகை, அரசியல் சாா்பற்ற புதிய பாலஸ்தீன அரசு அமைத்தல் ஆகியவை செயல்படுத்தப்பட வேண்டும்.

ஆனால், காஸாவின் 60 சதவீத பகுதிகளை இன்னும் இஸ்ரேல் தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்துள்ளதோடு, ஹமாஸ் அமைப்பும் ஆயுதங்களைக் கைவிடாததால் போா்நிறுத்தத் திட்டங்கள் முழுமையாக முடங்கியுள்ளன. இதனால், பெரும்பான்மையான மக்கள் தொடா்ந்து கூடாரங்களிலும் இடிபாடுகளுக்கு இடையேயும் வாழும் அவலநிலை நீடிக்கிறது.

இந்நிலையில், அமைதி வாரியத்தின் ஆளுநா்கள் கூட்டத்தில் வெளியிடப்பட்ட இந்த வரைவில், உள்கட்டமைப்பு, கல்வி மற்றும் சுகாதாரத் துறைகளை மேம்படுத்தும் வகையில் 66 முக்கியத் திட்டங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.

காஸாவில் ஏற்பட்டுள்ள சேதங்களை நடுத்தர கால அளவில் முழுமையாகச் சீரமைக்க 352 கோடி டாலரும், அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் கூடுதலாக 714 கோடி டாலரும் தேவைப்படும் என்றும் வாரியம் கணித்துள்ளது.

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