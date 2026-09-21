போதைப் பொருள் தடுப்பு நடவடிக்கை பஞ்சாபில் அல்ல, குஜராத் முந்த்ரா துறைமுகத்தில் தொடங்க வேண்டும்: கேஜரிவால்
போதைப் பொருளுக்கு எதிரான போராட்டம் பஞ்சாபில் இருந்து அல்ல, குஜராத்தின் முந்த்ரா துறைமுகத்தில் இருந்து தொடங்க வேண்டும் என்று ஆம் ஆத்மி தேசிய அமைப்பாளா் அரவிந்த் கேஜரிவால் தெரிவித்தாா்.
கேஜரிவால்
போதைப் பொருளுக்கு எதிரான போராட்டம் பஞ்சாபில் இருந்து அல்ல, குஜராத்தின் முந்த்ரா துறைமுகத்தில் இருந்து தொடங்க வேண்டும் என்று ஆம் ஆத்மி தேசிய அமைப்பாளா் அரவிந்த் கேஜரிவால் தெரிவித்தாா்.
பஞ்சாபில் பாஜக மேற்கொண்டு வரும் போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரசாரம் தொடா்பாக அக்கட்சியின் தேசியத் தலைவா் நிதின் நபீன் தெரிவித்த கருத்துக்கு கேஜரிவால் இவ்வாறு பதிலளித்தாா்.
பாஜக தேசியத் தலைவா் நிதின் நபீன், கடந்த வெள்ளிக்கிழமை ‘எக்ஸ்’ தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், பிரதமா் நரேந்திர மோடி தம்மிடம், பஞ்சாப் மண்ணிலிருந்து போதைப் பொருளுக்கு எதிரான போராட்டத்தைத் தொடங்க வேண்டும் என்று கூறியதாகத் தெரிவித்திருந்தாா். பஞ்சாப் இளைஞா்களும் அவா்களின் எதிா்காலமும் ஆபத்தில் இருப்பதாக பிரதமா் கூறியதாகவும் அவா் குறிப்பிட்டிருந்தாா்.
இதுகுறித்து ‘எக்ஸ்’ சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்ட கேஜரிவால் கூறியதாவது: பஞ்சாபில் இருந்து போதைப்பொருளுக்கு எதிரான போராட்டத்தைத் தொடங்கக் கூடாது. அது முந்த்ரா துறைமுகத்தில் இருந்து தொடங்க வேண்டும். பஞ்சாப் மீது சிறிதளவேனும் அக்கறை இருந்தால், குஜராத்தில் இருந்து வரும் போதைப் பொருளைத் தடுத்து நிறுத்துங்கள். பஞ்சாப் சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் 2027 பிப்ரவரி மாதம் நடைபெற உள்ளது.
இதனிடையே, பாஜக சாா்பில் ‘நஷா முக்த் பஞ்சாப் யாத்திரை’ கடந்த செப். 17-ஆம் தேதி பதான்கோட்டில் தொடங்கப்பட்டது. ஏக்தா ஸ்தலில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் நிதின் நபீன், மாநிலம் முழுவதும் நடைபெறவுள்ள 4 போதைப்பொருள் தடுப்பு யாத்திரைகளில் முதல் யாத்திரையைத் தொடங்கி வைத்தாா்.
இந்த 4 யாத்திரைகளும் செப். 30-ஆம் தேதி ஜலந்தரில் நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்தில் நிறைவடைய உள்ளன. இதில் மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா பங்கேற்று உரையாற்ற உள்ளாா்.
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