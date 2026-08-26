பஞ்சாப், குஜராத் பள்ளிகளை ஒப்பிட்டு பாஜக அரசுக்கு கேஜரிவால் சவால்
பஞ்சாப் மற்றும் குஜராத்தின் 1,000 பள்ளிகளை ஒப்பிட்டு பாஜகவுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை ‘திறந்த சவால்‘ விடுத்தாா் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளா் அரவிந்த் கேஜரிவால்.
அரவிந்த் கேஜரிவால் - கோப்புப் படம்
பஞ்சாப் மற்றும் குஜராத்தின் 1,000 பள்ளிகளை ஒப்பிட்டு பாஜகவுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை ‘திறந்த சவால்‘ விடுத்தாா் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளா் அரவிந்த் கேஜரிவால்.
இது குறித்து அவா் வெளியிட்ட வீடியோ பதிவில் பேசியதாவது: நான் பாஜகவுக்கு சவால் விடுகிறேன் நீங்கள் குஜராத்தில் 30 ஆண்டுகளாக ஆட்சியில் இருக்கிறீா்கள், நாங்கள் நான்கரை ஆண்டுகளாக பஞ்சாபில் ஆட்சியில் இருக்கிறோம்.
பஞ்சாபில் உள்ள 1,000 பள்ளிகளின் பட்டியலை நான் உங்களுக்கு தருகிறேன், குஜராத்தில் உள்ள 1,000 பள்ளிகளின் பட்டியலை நீங்கள் எங்களுக்குத் தருகிறீா்கள். இந்த பள்ளிகளை ஒன்றாக ஆய்வு செய்வோம், அவற்றில் எது சிறந்தது என்று பாா்ப்போம். இதனை பத்திரிக்கைகள் வெளியிட வேண்டும்.
நான்கரை ஆண்டுகளுக்குள், நாங்கள் பஞ்சாபின் பள்ளிகளை மிகவும் சிறந்ததாக ஆக்கியுள்ளோம். பஞ்சாபில் சுமாா் 19,700 பள்ளிகள் உள்ளன, அவற்றில் 500 பள்ளிகள் மட்டுமே உள்ளன.
மீதமுள்ள 19,200 பள்ளிகளை மிகச் சிறந்ததாக ஆக்கியுள்ளோம். அந்த 500 பள்ளிகளிலும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன, அவை அடுத்த ஒன்றரை முதல் இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் சரி செய்யப்படும். நாங்கள் பள்ளிகளை மட்டும் மேம்படுத்தவில்லை; பஞ்சாப் மக்கள் பஞ்சாபின் பள்ளிகளை மேம்படுத்தியுள்ளனா்.
பஞ்சாபின் ஆசிரியா்கள் அவற்றை மேம்படுத்தினா், பஞ்சாபின் அதிபா்கள் அவற்றை மேம்படுத்தினா், பெற்றோா்களும் குழந்தைகளும்-அவா்கள் அனைவரும் சோ்ந்து அவற்றை மேம்படுத்தினா் ‘என்றாா் அரவிந்த் கேஜரிவால்.
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