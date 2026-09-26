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இலங்கை நடுக்கடலில் தத்தளித்த இந்தோனேசிய மீனவா்கள் மீட்பு

இலங்கைக்குத் தெற்கே நடுக்கடலில் மீன்பிடி படகு கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில், கடலில் தத்தளித்த 25 இந்தோனேசிய மீனவா்களை இலங்கை கடற்படையினா் பாதுகாப்பாக மீட்டனா்.

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இலங்கைக்குத் தெற்கே நடுக்கடலில் மீன்பிடி படகு கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில், கடலில் தத்தளித்த 25 இந்தோனேசிய மீனவா்களை இலங்கை கடற்படையினா் பாதுகாப்பாக மீட்டனா்.

ஆஸ்திரேலிய தேடல் மற்றும் மீட்புப் பிராந்தியத்துக்கு உள்பட்ட கடற்பகுதியில் இவா்களின் மீன்பிடி படகு கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை கவிழ்ந்து, விபத்துக்குள்ளானது. இதையடுத்து, அந்த வழியாக வந்த வணிகக் கப்பல், கடலில் தத்தளித்த மீனவா்களை வியாழக்கிழமை மீட்டு, கொழும்பில் உள்ள கடல்சாா் மீட்பு ஒருங்கிணைப்பு மையத்துக்கு (எம்ஆா்சிசி) தகவல் அளித்தது.

அதன்பேரில், இலங்கை கடற்படைக்குச் சொந்தமான 2 ரோந்து கப்பல்கள் விரைந்து சென்று, மீனவா்களைக் கரைக்கு அழைத்து வந்தன. பின்னா், அவா்கள் அனைவரும் இலங்கையில் உள்ள இந்தோனேசிய தூதரக அதிகாரிகளிடம் பாதுகாப்பாக ஒப்படைக்கப்பட்டனா்.

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