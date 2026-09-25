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ஐ.நா.வில் நெதன்யாகு உரை! 77 நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் வெளிநடப்பு!

ஐக்கிய நாடுகள் அவையில் இஸ்ரேலிய பிரதமர் உரையைத் தொடங்கியவுடன் 77 வெளிநாடுகளின் பிரதிநிதிகள் வெளிநடப்பு...

Diplomats walk out as Netanyahu takes podium

ஐநா அவையில் இஸ்ரேல் பிரதமர் உரையாற்ற தொடங்கியவுடன் உலக நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் வெளிநடப்பு... - ஏபி

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ஐக்கிய நாடுகள் பொது அவையில் இஸ்ரேலிய பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு உரையைத் தொடங்கியதும் சுமார் 77 நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் வெளிநடப்பு செய்துள்ளனர்.

அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரத்தில் ஐக்கிய நாடுகள் பொது அவையின் 81 ஆவது கூட்டத்தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. ஈரான், அமெரிக்கா உள்ளிட்ட ஏராளமான நாடுகளின் தலைவர்கள் மற்றும் பிரதிநிதிகள் இந்தக் கூட்டத்தில் உரையாற்றி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், இஸ்ரேலிய பிரதமர் நெதன்யாகு வியாழக்கிழமை (செப். 24) அன்று ஐ.நா. அவையில் பங்கேற்று உரையாற்றினார். அப்போது, நெதன்யாகு தனது உரையைத் தொடங்கியதும் தென்னாப்பிரிக்கா, கொலம்பியா உள்ளிட்ட 71 வெளிநாடுகளின் பிரதிநிதிகள் அவருக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஐ.நா. அவையில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர்.

இதையடுத்து, பிரதிநிதிகள் பலரும் வெளிநடப்பு செய்ததால் இஸ்ரேல் பிரதமரின் உரையில் அவையில் இருந்த பெரும்பாலான இருக்கைகள் காலியாகக் காட்சியளிக்கும் விடியோக்கள் மற்றும் புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வெளியாகியுள்ளன.

இதனைத் தொடர்ந்து, வெளிநாடுகளின் பிரதிநிதிகள் வெளிநடப்பு செய்தவர்களை மேடையில் இருந்த பிரதமர் நெதன்யாகு, “கோழைகள்” எனக் கூறியதுடன், “இந்த அவையில் இருந்து இன்னும் கோழைகள் யாரேனும் இருந்தால் உடனடியாக வெளியேறுங்கள்” எனக் கோவமாக உரையாற்றினார்.

இதில், நெதன்யாகு உரையின்போது சௌதி அரேபியா, சூடான், துனிசியா, உஸ்பேகிஸ்தான், இலங்கை, வங்கதேசன், அல்ஜீரியா, ஈரான், மலேசியா, மாண்டினீக்ரோ, கிர்கிஸ்தான் உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் வெளியேறினர்.

ஏற்கெனவே, கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஐ.நா. பொது அவைக் கூட்டத்தில் இஸ்ரேலிய பிரதமர் நெதன்யாகுவின் உரையின்போது அவருக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து உலக நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் வெளிநடப்பு செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Representatives from approximately 71 countries walked out as Israeli PM Netanyahu began his speech at the UNGA.

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