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விமானிகள் இடையே மோதல்! இஸ்ரேல் சென்ற துபை விமானம் சௌதியில் அவசர தரையிறக்கம்!

துபையில் இருந்து இஸ்ரேலுக்கு இயக்கப்பட்ட விமானம் சௌதியில் அவசர தரையிறக்கம்...

FlyDubai

துபையில் இருந்து இஸ்ரேல் சென்ற விமானம் சௌதியில் தரையிறக்கம்... - கோப்புப் படம் | AP

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நடுவானில் விமானிகள் மோதிக்கொண்டதால் துபையில் இருந்து இஸ்ரேலுக்கு இயக்கப்பட்ட விமானம் சௌதி அரேபியாவில் அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்டுள்ளது.

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் துபையில் இருந்து புதன்கிழமை (செப். 30) பிற்பகல் இஸ்ரேலுக்குப் புறப்பட்ட ஃபிளைதுபை நிறுவனத்தின் பயணிகள் விமானம், சௌதி அரேபியாவின் தபூக் நகரத்தில் உள்ள பயணிகள் மற்றும் ராணுவ விமானத் தளத்தில் அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்டது.

விமானம் புறப்பட்ட சுமார் இரண்டரை மணிநேரத்தில் விமானிகள் மோதிக்கொண்டதைத் தொடர்ந்து இந்த அவசர நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், விமானிகளின் மோதலுக்கான காரணம் இதுவரையில் தெரிவிக்கப்படவில்லை.

அந்த விமானத்தில் ஏராளமான இஸ்ரேலியர்கள் பயணித்ததைத் தொடர்ந்து, ரேடாரில் ஏற்பட்ட திடீர் மாற்றத்தால் தங்களின் குடிமக்கள் கடத்தப்பட்டிருக்கலாம் எனும் அச்சத்தில் இஸ்ரேல் அரசு போர் விமானங்களை அனுப்பியதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இதையடுத்து, அந்த விமானம் தற்போது சௌதி படைகளின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டதாகவும், இஸ்ரேலிய பயணிகளை அவர்களின் தாயகத்துக்கு அனுப்பும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக, அமீரகம் மற்றும் இஸ்ரேல் அரசுகள் இடையேயான உறவுகள் கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு முதல் இயல்புநிலைக்குத் திரும்பியதைத் தொடர்ந்து துபை உள்ளிட்ட நகரங்கள் இஸ்ரேலியர்களின் முதன்மையான சுற்றுலாத் தலமாக உருவாகியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

A flight operating from Dubai to Israel made an emergency landing in Saudi following a mid-air altercation between the pilots.

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