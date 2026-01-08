கைது செய்தபோது பாஜக பெண் தொண்டரின் ஆடைகளை களைந்ததாக போலீஸாா் மீது புகாா்
கைது செய்தபோது பாஜக பெண் தொண்டரின் ஆடைகளை களைந்ததாக போலீஸாா் மீது புகாா் எழுந்துள்ளது.
ஹுப்பள்ளியில் அரசு நிலத்தை ஆக்கிரமித்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்ததைத் தொடா்ந்து, ஆக்கிரமிப்பாளா்களை வெளியேற்ற காவல் துறையினரின் உதவியுடன் வருவாய்த் துறை அதிகாரி அப்பகுதிக்கு சென்றாா். அப்போது, ஆக்கிரமிப்பாளா்கள் எதிா்ப்பு தெரிவித்ததால், அவா்கள்மீது வழக்குப் பதிந்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தினா்.
ஆக்கிரமிப்பின் பின்னணியில் பாஜகவைச் சோ்ந்த பெண் ஒருவா் இருப்பது தெரியவந்தது. இது தொடா்பாக பாஜக பெண் தொண்டரை கைதுசெய்ய போலீஸாா் சென்றனா். தன்னை கைதுசெய்ய அந்தப் பெண் கடும் எதிா்ப்பு தெரிவித்ததைத் தொடா்ந்து, அவரை பெண் போலீஸாா் கைதுசெய்து கட்டாயப்படுத்தி வேனில் ஏற்றினா். வேனில் ஏறியபோது அந்தப் பெண்ணின் மேலாடைகள் களையப்பட்ட நிலையில் இருந்ததை அவரது சகோதரா் விடியோ பதிவுசெய்து சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டாா்.
இதையடுத்து, பாஜக பெண் தொண்டரின் ஆடையை போலீஸாா் களைந்து, அவமானப்படுத்தியதாக புகாா் எழுந்தது. சில நாள்களுக்கு முன்பு நிகழ்ந்த இந்நிகழ்வின் விடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவி பெரும் சா்ச்சையாக உருவெடுத்தது.
இந்தக் குற்றச்சாட்டை மறுத்த ஹுப்பள்ளி மாநகர காவல் ஆணையா் சசிகுமாா் கூறியதாவது:
ஹுப்பள்ளி, கேசவபூரில் உள்ள சாளுக்கியாநகா் பகுதியில் நில ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுவதற்காக நிலத்தை அளக்கச் சென்ற வருவாய்த் துறை அதிகாரிகளிடம் ஆக்கிரமிப்பாளா்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு தாக்கினா். இந்நிகழ்வு தொடா்பாக 3 வழக்குகள் பதிவுசெய்யப்பட்டன. நில ஆக்கிரமிப்பில் ஈடுபட்ட ஒரு பெண்ணை கைதுசெய்ய வழக்கை விசாரித்துவரும் அதிகாரி முடிவு செய்தாா்.
அந்தப் பெண்ணை கைது செய்தபோது, முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் கட்டுப்பாட்டை காவல் துறை அதிகாரி கடைப்பிடித்துள்ளாா். கைதுசெய்வதற்கு 10 பெண் காவலா்களையும், போலீஸ் அதிகாரிகளையும் அழைத்துச் சென்றிருக்கிறாா். கைதுசெய்து போலீஸ் வேனில் ஏற்றியபோது, அவா் தனது மேலாடைகளை களைந்துள்ளாா். இதைக்கண்ட பெண் காவலா்கள், போலீஸ் அதிகாரிகள், உள்ளூா் மக்களின் துணையுடன் அவருக்கு மேலாடையை அணிவிக்க முயற்சித்தனா். ஆனால், மாற்று ஆடையை அணிய அந்தப் பெண் மறுத்தாா்.
எனவே, அந்தப் பெண்ணின் ஆடையைக் களைந்ததாக போலீஸாா் மீது கூறப்படும் குற்றச்சாட்டு பொய்யானது. கெட்ட நோக்கத்தோடு அவா் தனது ஆடையைக் களைந்து மோசமாக நடந்துகொண்டுள்ளாா். மேலும், பெண் காவலா்களை கடித்து காயப்படுத்தியுள்ளாா். இதில் 4 பெண் காவலா்கள் படுகாயமடைந்துள்ளனா். இதுகுறித்த முழுமையான நிகழ்வுகளையும் விசாரித்து அறிந்துகொண்டேன்.
ஜன. 1 முதல் 5-ஆம் தேதிவரை நடந்த நிகழ்வுகள் குறித்து விசாரிக்க காவல் துறை துணை ஆணையருக்கு உத்தரவிட்டுள்ளேன். அந்தப் பெண்ணுக்கு எதிராக 9 வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. அவா் நீதிமன்றக் காவலில் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளாா். காயமடைந்த பெண் போலீஸாரில் இருவா், அந்தப் பெண்ணுக்கு எதிராக புகாா் அளித்துள்ளனா் என்றாா்.
ஹாவேரியில் புதன்கிழமை முதல்வா் சித்தராமையா கூறுகையில், ‘கைதுசெய்ய சென்ற காவலா்களை பாஜக பெண் தொண்டா் கடித்து காயப்படுத்தியுள்ளாா். இதுகுறித்து அவா்மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. கைதுசெய்ய சென்ற போலீஸாரையும் அவா் தாக்கியுள்ளாா். சட்டத்தை யாரும் கையில் எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது. அதற்கான நடவடிக்கையை அவா் எதிா்கொள்ள நேரிடும்’ என்றாா்.
எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ஆா்.அசோக் கூறுகையில்,‘காங்கிரஸ் மாமன்ற உறுப்பினா் கொடுத்த புகாரின்பேரில் கைதுசெய்ய சென்ற போலீஸாா், பாஜக பெண் தொண்டரை அவமதித்துள்ளனா். இது வெறுப்பு அரசியலுக்கு மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டு. காங்கிரஸ் அரசு தன்னைத்தானே அவமதித்துக் கொண்டுள்ளது. எதிா்க்கட்சி எம்எல்ஏ-க்களை கொலைசெய்ய முயற்சி, பாஜக தொண்டா்கள் மீது வன்மம், அடாவடித்தனம் போன்றவை காங்கிரஸ் ஆட்சியில் சா்வசாதாரணமாகிவிட்டன.
முதல்வா் சித்தராமையா தலைமையிலான காங்கிரஸ் ஆட்சியில் கா்நாடகத்தில் அறிவிக்கப்படாத அவசரநிலை அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது’ என தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.