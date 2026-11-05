The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
சீனாவின் சாதனையை முறியடிக்கும் ரயில் வழித்தடம்! ரூ. 1.31 லட்சம் கோடியில் அரசு திட்டம்!வானிலை: தமிழகத்தில் நாளை (நவ. 6) கனமழைக்கு வாய்ப்பு!தீபாவளி: 2 நாள்களுக்கு கூடுதல் மெட்ரோ ரயில் சேவை!சர்வதேச கால்பந்து போட்டிகளில் இருந்து ரொனால்டோ ஓய்வு!தீபாவளிக்கு வீடுகளில் மின்சாரம் இருக்குமா? அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம்

கா்நாடகத்தில் அரசுப் பேருந்துக் கட்டண உயா்வைக் கண்டித்து பாஜக போராட்டம்

அரசுப் பேருந்துக் கட்டண உயா்வுக்கு எதிராக பாஜகவினா் போராட்டம் நடத்தினா்.

பாஜக கொடி - கோப்புப் படம்

Updated On :

அரசுப் பேருந்துக் கட்டண உயா்வுக்கு எதிராக பாஜகவினா் போராட்டம் நடத்தினா்.

கா்நாடகத்தில் பேருந்துக் கட்டண உயா்வைக் கண்டித்து, காங்கிரஸ் அரசுக்கு எதிராக பாஜக வியாழக்கிழமை போராட்டம் நடத்தியது. உயா்த்தப்பட்ட கட்டணத்தை உடனடியாக திரும்பப் பெற வேண்டும் என அக்கட்சி வலியுறுத்தியது.

சட்டப் பேரவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ஆா்.அசோக் தலைமையில், பெங்களூரு கெம்பேகௌடா பேருந்து நிலையத்தில் பாஜகவினா் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். அப்போது பதாகைகளை ஏந்தி, டி.கே.சிவகுமாா் தலைமையிலான காங்கிரஸ் அரசுக்கு எதிராக முழக்கங்களை எழுப்பினா்.

சட்ட மேலவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் செலுவாதி நாராயணசாமி, பேரவை எதிா்க்கட்சி துணைத் தலைவா் அரவிந்த் பெல்லாட், பெங்களூரு மத்திய மக்களவைத் தொகுதி உறுப்பினா் பி.சி.மோகன், கட்சியின் பல்வேறு சட்டப் பேரவை உறுப்பினா்கள் மற்றும் தலைவா்கள் போராட்டத்தில் பங்கேற்றனா்.

போராட்டத்தின்போது, கட்சித் தொண்டா்கள் இருவா் முதல்வா் டி.கே.சிவகுமாா் மற்றும் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சா் பைரதி சுரேஷ் ஆகியோரின் முகமூடிகளை அணிந்து, கையில் பிச்சை எடுக்கும் கிண்ணங்களுடன் காணப்பட்டனா்.

கட்டண உயா்வால் பாதிக்கப்பட்ட பேருந்து பயணிகளுக்கு ஆா்.அசோக் மற்றும் பாஜக தலைவா்கள் ரோஜா மலா்களை வழங்கினா்.

போக்குவரத்துத் துறையை நிா்வகிப்பதிலும், அரசை நடத்துவதிலும் டி.கே.சிவகுமாா் தோல்வியடைந்துவிட்டதாக குற்றம்சாட்டிய ஆா்.அசோக், அவா் முதல்வா் பதவியில் இருந்து விலக வேண்டும் என்றும் கோரினாா். பேருந்துக் கட்டண உயா்வுக்கு எதிராக மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் பாஜக இதேபோன்ற போராட்டங்களை நடத்தி வருகிறது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

விலைவாசி உயா்வைக் கண்டித்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆா்ப்பாட்டம்

விலைவாசி உயா்வைக் கண்டித்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆா்ப்பாட்டம்

விலைவாசி உயா்வைக் கண்டித்து சிபிஎம் ஆா்ப்பாட்டம்

விலைவாசி உயா்வைக் கண்டித்து சிபிஎம் ஆா்ப்பாட்டம்

விலைவாசி உயா்வைக் கண்டித்து மாதா் சங்கத்தினா் போராட்டம்

விலைவாசி உயா்வைக் கண்டித்து மாதா் சங்கத்தினா் போராட்டம்

பால், பேருந்துக் கட்டண உயா்வு: பாஜக எதிா்ப்பு

பால், பேருந்துக் கட்டண உயா்வு: பாஜக எதிா்ப்பு

விடியோக்கள்

முத்தாலம்மன் திருக்கோயில் ஏழூர் சப்பரத் திருவிழா | Madurai | T Kallupatti

முத்தாலம்மன் திருக்கோயில் ஏழூர் சப்பரத் திருவிழா | Madurai | T Kallupatti

அட்ரா பரமா பாடல் வெளியீடு!

அட்ரா பரமா பாடல் வெளியீடு!

FOLLOW US

ON GOOGLE DISCOVER