கா்நாடகத்தில் கடந்த 2023-இல் இருந்து இதுவரை 2,800 விவசாயிகள் தற்கொலை
பெலகாவி: கா்நாடகத்தில் கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டில் இருந்து இதுவரை 2,809 விவசாயிகள் தற்கொலை செய்துகொண்டுள்ளனா் என வேளாண் துறை அமைச்சா் என்.செலுவராயசாமி தெரிவித்தாா்.
பெலகாவியில் உள்ள சுவா்ண விதானசௌதாவில் நடைபெற்று வரும் கா்நாடக சட்டப் பேரவையின் குளிா்கால கூட்டத் தொடரில், செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற கேள்விநேரத்தில் பாஜக எம்எல்ஏ அரவிந்த் பெல்லாத் எழுப்பிய கேள்விக்கு எழுத்துபூா்வமாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட பதிலில் வேளாண் துறை அமைச்சா் என்.செலுவராயசாமி தெரிவித்ததாவது:
கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு முதல் கா்நாடகத்தில் இதுவரை 2,809 விவசாயிகள் தற்கொலை செய்துகொண்டுள்ளனா். 2023-24-ஆம் நிதியாண்டில் 1,254, 2024-25-இல் 1,178, 2025-26-இல் இதுவரை 377 விவசாயிகள் தற்கொலை செய்துகொண்டுள்ளனா். 2023-ஆம் ஆண்டுக்கு முந்தைய 3 ஆண்டுகளில் பதிவான விவசாயிகளின் தற்கொலையைக் காட்டிலும், கடந்த 3 ஆண்டுகளில் விவசாயிகளின் தற்கொலைச் சம்பவங்கள் குறைந்துள்ளன.
ஹாவேரி மாவட்டத்தில் அதிகபட்சமாக 297 விவசாயிகள் தற்கொலை செய்துகொண்டுள்ளனா். பெலகாவியில் 259, கலபுா்கியில் 234, தாா்வாடில் 195, மைசூரு மாவட்டத்தில் 190 விவசாயிகள் தற்கொலைக்கு பலியாகியுள்ளனா். தற்கொலை செய்துகொண்ட விவசாயிகளின் குடும்பங்களுக்கு அரசு இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்கியுள்ளது. 2023-24-இல் 1,081 விவசாயிகளின் குடும்பங்களுக்கு ரூ. 50 கோடி, 2024-25-இல் 896 விவசாயிகளின் குடும்பங்களுக்கு ரூ. 44.8 கோடி, 2025-26-இல் நவம்பா்வரை 193 விவசாயிகளின் குடும்பங்களுக்கு ரூ. 9.65 கோடி இழப்பீடாக வழங்கியிருக்கிறோம். 112 விவசாயிகளின் குடும்பங்களுக்கு இழப்பீடு வழங்குவது குறித்து பரிசீலித்து வருகிறோம்.
தற்கொலை செய்துகொண்ட விவசாயிகளின் குடும்பத்தினா் அளித்திருந்த விண்ணப்பங்களில் 2023-24-இல் 164, 2024-25-இல் 156, 2025-26-இல் 46 விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளன என குறிப்பிட்டிருந்தாா்.
தேசிய குற்ற ஆவணங்கள் அலுவலக தரவுகளின்படி, இந்தியாவில் தற்கொலை செய்துகொண்ட விவசாயிகளின் பட்டியலில் கா்நாடகம் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது.
இதுகுறித்து கா்நாடக மாநில பாஜக தலைவா் விஜயேந்திரா தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், ‘விவசாயிகளின் தற்கொலை விவகாரத்தில் மாநில அரசு அலட்சியம் காட்டி வந்துள்ளது. விவசாயிகளின் பிரச்னைகளைத் தீா்க்க முன்வராத ஊழல் காங்கிரஸ் அரசை மன்னிக்க முடியாது. கடந்த இரண்டரை ஆண்டுகளில் விவசாயிகளின் தற்கொலையில் தேசிய அளவில் கா்நாடகம் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது. காங்கிரஸ் ஆட்சியில் 2,809 விவசாயிகள் தற்கொலை செய்துகொண்டிருப்பது அதிா்ச்சி அளிக்கிறது’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளாா்.