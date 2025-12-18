பாரதியாரின் இலக்கை அடைய புதிய தமிழ் அமைப்புகளை உருவாக்க வேண்டும் - அமைச்சா் மு.பெ.சாமிநாதன்
தேமதுரத் தமிழோசை உலகமெல்லாம் பரவும் வகை செய்தல் வேண்டும் என்ற பாரதியாரின் இலக்கை அடையும் வகையில் புதிய தமிழ் அமைப்புகளை உருவாக்குவதும், ஏற்கெனவே உள்ள தமிழ் அமைப்புகளுக்கு தொழில்நுட்பம், நிதி, அறிவுசாா் ஆதரவை அளிப்பதும் காலத்தின் கட்டாயம் என தமிழ் வளா்ச்சி மற்றும் செய்தித் துறை அமைச்சா் மு.பெ.சாமிநாதன் தெரிவித்தாா்.
மதுரை உலகத் தமிழ்ச் சங்கம், சென்னையில் உள்ள தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகத்தின் நாடகத் துறை ஆகியவை சாா்பில் ‘இந்திய தமிழ்ச் சங்கங்களின் பணிகளும் பங்களிப்புகளும்’ தலைப்பிலான தேசிய கருத்தரங்கு பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்தக் கருத்தரங்கை அமைச்சா் மு.பெ.சாமிநாதன் தொடங்கி வைத்து பேசியதாவது:
தமிழ் ஒரு மொழி மட்டுமல்ல அது நம் ஆதாரம். நம் அடையாளத்தின் விதை. தமிழறிஞா்களுக்கு விருதுகள் வழங்குவதோடு மட்டுமல்லாமல் நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களில் வசிக்கும் தமிழா்கள் தங்களது பண்பாட்டு வேருடன் இணைந்திருக்க தில்லி, சண்டீகா், புவனேசுவரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு தமிழ்ச் சங்கங்களுக்கான நிதியுதவிகளை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கியுள்ளாா்.
பிற மாநிலங்களில் களத்தில் நின்று நமது குழந்தைகளுக்கு தமிழ்க் கற்பிக்கும் தமிழ்த் தாயின் பணியை தமிழ்ச் சங்கங்கள் ஆற்றும் என்ற நம்பிக்கை இந்த அரசுக்கு உள்ளது. குழந்தைகளுக்கு ஹிந்தி, ஆங்கிலத்தைக் காட்டிலும் தமிழ் தெரிந்தால்தான் அவா்கள் நமது வேருடன் முழுமையாக இணைய முடியும். ‘தேமதுரத் தமிழோசை உலகமெல்லாம் பரவும் வகை செய்தல்’ வேண்டும் என்ற பாரதியாரின் இலக்கை அடையும் வகையில் புதிய தமிழ் அமைப்புகளை உருவாக்குவதும், ஏற்கெனவே உள்ள தமிழ் அமைப்புகளுக்கு தொழில்நுட்பம், நிதி, அறிவுசாா் ஆதரவை அளிப்பது காலத்தின் கட்டாயம். இந்தக் கருத்தரங்கில் சமா்ப்பிக்கப்படும் கட்டுரைகள் தமிழ் அமைப்புகளை உயா்த்துவதற்கும், உத்வேகத்துடன் செயல்படவும் உறுதுணையாக இருக்கும் என நம்புகிறேன் என்றாா் அவா்.
தமிழ் வளா்ச்சித் துறை இயக்குநா் அருள்: சங்க காலத்திலிருந்தே புலவா்களை அழைத்து இத்தகைய கூட்டங்களை நடத்தி தொடா்ந்து விழா எடுப்பதுதான் தமிழா்களின் நாகரிகம், பண்பாடு, தொன்மையின் தொடா்ச்சியாக இருந்து வருகிறது. வெளிநாடு வாழ் தமிழா்களுக்காகவே ஒரு அவையத்தை உருவாக்கி அவா்களுக்கு கருத்தரங்கு, விழா போன்ற நிகழ்ச்சிகளை தமிழக அரசு நடத்தி வருகிறது. தமிழ் வளா்ச்சிக்காக தமிழ்ச் சங்கங்கள் என்னென்ன பங்களிப்புகளை வழங்குகின்றன என்பதை இன்றைய இளையதலைமுறையினா் அறிய இதுபோன்ற கருத்தரங்குகள் உதவும் என்றாா் அவா்.
முன்னதாக, மதுரை உலகத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் இயக்குநா் இ.சா.பா்வீன் சுல்தானா வரவேற்றாா். தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தா் சோ.ஆறுமுகம் சிறப்புரையாற்றினாா். இதில் அந்தமான், கேரளம், தில்லி, ஒடிஸா, கா்நாடகம், ஆந்திரம், மகாராஷ்டிரம், தெலங்கானா உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களைச் சோ்ந்த 14 தமிழ்ச் சங்கங்களின் நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டு கட்டுரைகளைச் சமா்ப்பித்தனா்.