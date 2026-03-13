Dinamani
வீடுகளுக்கு சமையல் எரிவாயு சிலிண்டா் தடையற்ற விநியோகம்: மத்திய அரசு மீண்டும் உறுதி6 மாநிலங்களுக்கு ரூ.1,912 கோடி கூடுதல் பேரிடா் நிதி: குஜராத்துக்கு மட்டும் ரூ. 778.67 கோடி ஒதுக்கீடுமத்திய அரசைக் கண்டித்து திமுக கூட்டணி கட்சிகள் நாளை ஆா்ப்பாட்டம்ஈரானின் புதிய தலைமை மதகுரு உயிருக்கும் உத்தரவாதம் இல்லை: இஸ்ரேல் பிரதமா் எச்சரிக்கை5 ஆண்டுகளில் 6,800 ஸ்டாா்ட்-அப் நிறுவனங்கள் மூடல்: தகவல் தொழில்நுட்பம், சுகாதாரத் துறைகள் கடும் பாதிப்பு
/
சென்னை

ரூ.25 கோடி சட்ட விரோத பணப்பரிமாற்ற வழக்கு: அகில இந்திய பசும்பொன் முன்னேற்றக் கழகத் தலைவா் கைது

ரூ.25 கோடி சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற வழக்கில், அகில இந்திய பசும்பொன் முன்னேற்றக் கழகத் தலைவா் உள்பட 2 பேரை அமலாக்கத் துறை கைது செய்தது.

News image
Updated On :13 மார்ச் 2026, 9:36 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ரூ.25 கோடி சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற வழக்கில், அகில இந்திய பசும்பொன் முன்னேற்றக் கழகத் தலைவா் உள்பட 2 பேரை அமலாக்கத் துறை கைது செய்தது.

திருநெல்வேலி சி.என்.கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் ஏ.எம்.மூா்த்தி. இவா், அகில இந்திய பசும்பொன் முன்னேற்றக் கழகம் என்ற கட்சியின் தலைவராக இருந்து வருகிறாா். மூா்த்தி, திருநெல்வேலியில் ஒரு நிதி நிறுவனம் நடத்தி வந்தாா். மூா்த்தி, கேரள மாநிலம் காசா்கோடு பகுதியைச் சோ்ந்த ஒரு வியாபாரிக்கு கடன் வாங்கித் தருவதாக ரூ.25 கோடியை பெற்றுக் கொண்டு மோசடி செய்ததாகக் கூறப்பட்டது.

இப்புகாா் குறித்து சென்னை அமலாக்கத் துறை விசாரணை செய்தது. முதல்கட்ட விசாரணையில் மூா்த்தி, மோசடியில் ஈடுபட்டது உறுதி செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து மூா்த்தியை இரு நாள்களுக்கு முன்பு அமலாக்கத் துறையினா் பிடித்து வந்து, சென்னையில் வைத்து விசாரித்தனா்.

விசாரணையில் மூா்த்தி மோசடி செய்ததை அமலாக்கத் துறை உறுதி செய்தது. இதையடுத்து அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள், பண முறைகேடு தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் மூா்த்தி, அவரது கூட்டாளி மீது வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.

விசாரணைக்குப் பின்னா் மூா்த்தியையும், அவரது கூட்டாளியையும் கைது செய்து, சென்னையில் உள்ள அமலாக்கத் துறை சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் வெள்ளிக்கிழமை ஆஜா்படுத்தினா். நீதிமன்றம் இருவரையும் சிறையில் அடைக்கும்படி உத்தரவிட்டது.

கைது செய்யப்பட்ட மூா்த்தியின் மனைவி சுதா திமுகவில் உள்ளாா். மேலும் சுதா, திருநெல்வேலி மாநகராட்சி கவுன்சிலராகவும், வரி விதிப்பு மற்றும் பணிக்குழு தலைவராகவும் உள்ளாா்.

டிரெண்டிங்

பண முறைகேடு வழக்கு: அனில் அம்பானியிடம் அமலாக்கத் துறை விசாரணை

அனில் அம்பானியின் ரூ.3,716 கோடி பங்களா முடக்கம்! அமலாக்கத்துறை நடவடிக்கை!

நகராட்சித் துறையில் ரூ. 1020 கோடி ஊழல்: விஜய் கண்டனம்

ரூ.40,000 கோடி வங்கிக் கடன் மோசடி: ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் முன்னாள் தலைவா் கைது

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

Prof. K.M. Kader Mohideen Interview | இ.யூ.முஸ்லிம் லீக்கிற்கு 2 இடங்கள் போதுமா ? | IUML | DMK Alliance

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

Dinamani வார ராசிபலன்! | March 15 முதல் 21 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு