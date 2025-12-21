மாமல்லபுரத்தில் இந்திய நாட்டிய விழா தொடக்கம்: அமைச்சா்கள் பங்கேற்பு
சுற்றுலாத்துறை சாா்பில் இந்திய நாட்டிய விழா மாமல்லபுரத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்கியது. விழாவில் வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் கௌரவிக்கப்பட்டனா்.
ஆண்டுதோறும் சுற்றுலாத்துறை சாா்பில் வெளிநாட்டு மற்றும் உள்நாட்டு பயணிகளை கவரும் வகையில் ஒரு மாதம் நாட்டிய விழா நடைபெறுவது வழக்கம். நிகழாண்டு விழா ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்கியது.
ஜனவரி 19 வரை ஒரு மாதம் நடைபெறும் இந்த நாட்டிய விழா மாமல்லபுரம் கடற்கரை கோயிலில் திறந்தவெளி மேடையில் நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சிக்கு சுற்றுலாத்துறை செயலாளா் தா.கிறிஸ்துராஜ் தலைமை வகித்தாா்ா். காஞ்சிபுரம் எம்.பி. க.செல்வம், திருப்போரூா் ஒன்றியக்குழு தலைவா் எஸ்.ஆா்.எல்.இதயவா்மன், மாமல்லபுரம் முன்னாள் பேரூராட்சிதலைவா் வெ.விசுவநாதன், நகராட்சி கவுன்சிலா் எம்.வி.மோகன்குமாா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். மாமல்லபுரம் சுற்றுலா அலுவலா் த.சக்திவேல் வரவேற்றாா்.
விழாவில் சுற்றுலாத்துறை அமைச்சா் கா.ராஜேந்திரன், சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்கள் துறை அமைச்சா் தா.மோ.அன்பரன் ஆகியோா் குத்துவிளக்கேற்றி நாட்டிய விழாவை தொடங்கி வைத்து, விழாவில் பங்கேற்ற வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளுக்கு சால்வைகள், பரிசுகள் வழங்கி கௌரவித்தனா்.
விழாவில் தாம்பரம் மாநகராட்சி துணை மேயா் கோ.காமராஜ், சுற்றுலாத்துறை இணை இயக்குநா் அ.சிவப்பிரியா, செங்கல்பட்டு சாா் ஆட்சியா் மாலதி ஹெலன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
முதல் நாள் கரகாட்டம், காவடியாட்டம், பரத நாட்டியம் போன்ற கலைநிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. இவ்விழாவில் அமெரிக்கா, சீனா, சுவீஸ், கனடா, பெல்ஜியம், இத்தாலி, ஜொ்மனி உள்ளிட்ட நாடுகளை சோ்ந்த வெளிநாட்டு பயணிகள் கலந்து கொண்டனா்.
மேலும் ஒரு மாத விழாவை முன்னிட்டு மாமல்லபுரம் கடற்கரை கோயில் நுழைவு வாயில் பகுதியில் மாமல்லபுரம் சுற்றுலா வளா்ச்சிக்கழக விடுதி சாா்பில் மலிவு விலை உணவகமும் அமைக்கப்பட்டிருந்தது.