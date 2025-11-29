‘டித்வா’ புயல்: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் தீவிர முன்னேற்பாடுகள்
‘டித்வா’ புயல் எதிரொலியாக செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் தீவிர முன்னேற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள புயலால் பலத்த மழை பெய்யும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதையடுத்து மாவட்ட ஆட்சியா் தி. சினேகா அறிவுறுத்தலின்படி, விரிவான முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
அவசர சூழ்நிலைகளை எதிா்கொள்ள மாவட்டம் முழுவதும் மொத்தம் 287 வெள்ள நிவாரண முகாம்களும், 20 புயல் பாதுகாப்பு மையங்களும், 3 பல்நோக்கு புயல் பாதுகாப்பு மையங்களும் (கானாத்தூா், நெம்மேலி, பட்டிபுலம்) தயாா் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், மொத்தம் 54 சமூக சமையலறைகள் உணவு வழங்குவதற்காக தயாா் செய்யப்பட்டுள்ளன.
மீட்புப் பணிகளுக்காக, தாம்பரம் மாநகராட்சி முடிச்சூரில் 30 நபா்கள் அடங்கிய தேசிய பேரிடா் மீட்புக் குழுவும், கூடுவாஞ்சேரியில் 25 நபா்கள் அடங்கிய மாநில பேரிடா் மீட்புக் குழுவினரும் தயாா் நிலையில் உள்ளனா்.
வெள்ளப் பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய 390 பகுதிகளில், மிக அதிகளவில் பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ள 71 இடங்கள் கண்டறியப்பட்டு, அங்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருள்கள் மற்றும் உணவு வசதிகள் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன.
மீட்பு நடவடிக்கைகளுக்குத் தேவையான படகுகள், இயந்திரப்படகுகள், மர அறுவை இயந்திரங்கள், நீா் இரைக்கும் இயந்திரங்கள், கிரேன், மின்னாக்கிகள், பரிசல், டிராக்டா் போன்ற அனைத்து உபகரணங்களும் தயாா் நிலையில் உள்ளன.
மருத்துவத் துறையைப் பொறுத்தவரை, அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகளிலும் மருத்துவா்கள் மற்றும் செவிலியா்கள் 24 மணி நேரமும் பணியில் இருக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதுடன், தேவையான மருந்துகள் மற்றும் மருத்துவ உபகரணங்கள் கையிருப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. , 4 முதல் 5 நாள்களுக்குள் பிரசவிக்கவிருக்கும் கா்ப்பிணிகளை முன்கூட்டியே மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்கள் புயல் பாதிப்புகள் அல்லது புகாா்களை தெரிவிக்க ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் 24-7 அவசரகால கட்டுப்பாட்டு அறை செயல்பட்டு வருகிறது.
பொதுமக்கள் கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண் 1077 மூலமாகவும், 044-27427412 / 044- 27427414 என்ற தொலைபேசி எண்கள் மூலமாகவும் புகாா் அளிக்கலாம். கூடுதலாக, 94442 72345 என்ற வாட்ஸ்ஆப் எண்ணில் வெள்ள அபாயங்கள் / சேதங்கள் குறித்த புகைப்படங்களை அனுப்பி புகாா் அளிக்கவும் வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக ஆட்சியா்தி.சினேகா தெரிவித்துள்ளாா்.