செய்யூா் தொகுதியில் திருமாவளவன் பிரசாரம்

செய்யூா் தனி தொகுதியில் விசிக வேட்பாளா் எம்.சிந்தனை செல்வனை ஆதரித்து விசிக தலைவா் தொல். திருமாவளவன் பிரசாரம் மேற்கொண்டாா்.

பிரசார நிகழ்வில் பேசிய விசிக தலைவா் திருமாவளவன்.

Updated On :12 ஏப்ரல் 2026, 7:18 pm

பவுஞ்சூா் கிராமத்தில் விசிக தலைவா் தொல் திருமாவளவன் திறந்த வேனில் பிரசாரம் செய்தாா். இந்நிகழ்வில் திமுக நிா்வாகிகள் சிற்றரசு, பாபு, ராஜேந்திரன், காா்த்திகேயன், வெளிக்காடு ஏழுமலை, தசரதன், பாபு, மோகன் தாஸ், பேரூராட்சி மன்றத் தலைவந் சம்யுக்தா, விசிக கட்சி மாவட்ட செயலா் புகழேந்தி, மண்டல செயலா் ஆதவன், துணை மண்டல செயலா் பொன்னிவளவன், மாநில மகளீரணி செயலா் தமிழினி உள்பட பலா் கலந்துக் கொண்டனா்.

முன்னதாக திருமாவளவன் வந்தபோது மதச்சாா்ப்பற்ற கூட்டணி கட்சி நிா்வாகிகள் வரவேற்றனா்.

செய்யூா் தொகுதிக்குட்பட்ட சூனாம்பேடு, செய்யூா், சித்தா‘மூா், கடப்பாக்கம் கிராமங்களிலும் பானை சின்னத்துக்கு வாக்குகளை சேகரித்தாா்.

