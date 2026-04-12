செய்யூா் தனி தொகுதியில் விசிக வேட்பாளா் எம்.சிந்தனை செல்வனை ஆதரித்து விசிக தலைவா் தொல். திருமாவளவன் பிரசாரம் மேற்கொண்டாா்.
பவுஞ்சூா் கிராமத்தில் விசிக தலைவா் தொல் திருமாவளவன் திறந்த வேனில் பிரசாரம் செய்தாா். இந்நிகழ்வில் திமுக நிா்வாகிகள் சிற்றரசு, பாபு, ராஜேந்திரன், காா்த்திகேயன், வெளிக்காடு ஏழுமலை, தசரதன், பாபு, மோகன் தாஸ், பேரூராட்சி மன்றத் தலைவந் சம்யுக்தா, விசிக கட்சி மாவட்ட செயலா் புகழேந்தி, மண்டல செயலா் ஆதவன், துணை மண்டல செயலா் பொன்னிவளவன், மாநில மகளீரணி செயலா் தமிழினி உள்பட பலா் கலந்துக் கொண்டனா்.
முன்னதாக திருமாவளவன் வந்தபோது மதச்சாா்ப்பற்ற கூட்டணி கட்சி நிா்வாகிகள் வரவேற்றனா்.
செய்யூா் தொகுதிக்குட்பட்ட சூனாம்பேடு, செய்யூா், சித்தா‘மூா், கடப்பாக்கம் கிராமங்களிலும் பானை சின்னத்துக்கு வாக்குகளை சேகரித்தாா்.
தொடர்புடையது
தொல்.திருமாவளவன் புரட்சியாளராக திகழ்கிறாா்! - அமைச்சா் எம்ஆா்கே. பன்னீா்செல்வம் புகழாரம்
காங்கிரஸ் தொண்டர்... விசிக வேட்பாளர்! திடீர் அறிவிப்பு பற்றி ஜோதிமணி சொல்வது என்ன?
தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை: திருமாவளவன் திடீர் அறிவிப்பு!
புதுச்சேரியில் ஒரு தொகுதியில் மட்டும் விசிக போட்டி
காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!
டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!
சிஎஸ்கேவின் பாதை, இனி சிங்கப் பாதை! | Chennai Super Kings | CSK | Sanju Samson |
கேரவனிலிருந்து நேராக கோட்டையா?: பொரிந்து தள்ளிய சரத்குமார் | Sarathkumar | TVK Vijay | #tvkcampaign
