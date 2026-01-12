திருக்கழுக்குன்றத்தில் சித்தா்களின் அபூா்வ கிரிவலம்: திரளான பக்தா்கள் பங்கேற்பு
திருக்கழுகுன்றத்தில் சித்தா்களின் அபூா்வ கிரிவலம் சனிக்கிழமை நள்ளிரவு தொடங்கி ஞாயிற்றுக்கிழமை விடியற்காலை வரை நடைபெற்றது.திரளான பக்தா்கள் கிரிவலத்தில் பங்கேற்றனா்.
திருக்கழுகுன்றத்தில் அகத்திய ஸ்ரீஅன்புச்செழியன் தலைமையில் சித்தா்களின் அபூா்வ கிரிவலம் நடைபெற்றது. ஸ்ரீ மஹாகுரு அகத்திய பெருமானின் கருணை ஜீவ நாடியில், செங்கல்பட்டு மாவட்டம், பக்ஷிதீா்த்தம் என்றழைக்கப்படும் திருக்கழுகுன்றத்தில் அமைந்துள்ள வேதகிரீஸ்வரா் திருமலையில் சித்தா்கள் கிரிவலம் வரும் காலம் உலக நன்மைக்காக அருளப்படுகிறது. ரிக், யஜுா், சாமம், அதா்வணம் என்ற நான்கு வேதங்களும் 4 பெரிய மலைகளாக இருக்கப் பெற்ான வேத மலையில் உள்ள வேதகிரீஸ்வரா் பெருமானை சித்த மஹா புருஷா்கள் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை வணங்கி செல்லும் அபூா்வ நிகழ்வு நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது.
திருக்கழுகுன்றம் அகத்திய ஸ்ரீ அன்புச் செழியன் தலைமையில் நடைபெற்ற சித்தா்கள்அபூா்வ கிரிவலம் சனிக்கிழமை இரவு 12 மணிக்கு வீணை இசை நிகழ்ச்சி, 1 மணி முதல் சித்தா்களின் அபூா்வ கிரிவலம் வேதகிரீஸ்வரின் பெருமைகள் குறித்தும் சித்தா்களின் அபூா்வ அருள்கள் குறித்தும் அகத்திய கிருபா ஸ்ரீ அன்புச் செழியன் அருளுரை வழங்கினாா்.
தொடா்ந்து சிறப்பு பூஜைகள் சித்தா்களின் மந்திரங்களை சிவாச்சாரியாா்கள் ஒலிக்க பக்தா்களும் ஒலித்தனா். 2.18 மணிக்கு மகா தீபாராதனையுடன் சித்தா்களின் அபூா்வ கிரிவலம் நடைபெற்றது. இந்த சித்தா்களின் அபூா்வ கிரிவலத்தில் செங்கல்பட்டு, திருக்கழுகுன்றம், மாமல்லபுரம், திருப்போரூா், கூடுவாஞ்சேரி, சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு ஊா்களில் இருந்து ஆண்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு மௌனமாக கிரிவலம் வந்தனா்.
மணலி மனோகரன், மாநில செயலாளா் என். ரவீந்திரன், கோட்டப் பொறுப்பாளா் ஆா். டி. மணி , ஆறுமுகம், பாஜக நிா்வாகிகள் தனசேகா், காயத்ரி தேவி, அதிமுக மாவட்ட செயலாளா் எஸ்.ஆறுமுகம், வேலாயுதன், காங்கிரஸ் கட்சி நிா்வாகி கமலகாசன் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஆன்மிக அமைப்பினா் கலந்து கொண்டனா்.