திருத்தணி முருகன் கோயிலில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை வள்ளியம்மை திருக்கல்யாண வைபவத்தில் திரளான பக்தா்கள் பங்கேற்று வழிபட்டனா்.
திருத்தணி முருகன் கோயிலில் மாசி மாத பிரம்மோற்சவ விழா கடந்த 20-ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதையொட்டி சுவாமிக்கு தினந்தோறும் அதிகாலை, 4:30 மணிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் நடந்து, மூலவருக்கு தங்ககீரிடம், தங்கவேல் மற்றும் வைர ஆபரணங்கள் அணிவித்து சிறப்பு தீபாராதனை நடைபெற்று வருகிறது.
நிகழ்வில் பங்கேற்ற பக்தா்கள்.
முருகப்பெருமான் ஒவ்வொரு வாகனத்தில் மாடவீதியில் உலா வந்து பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்து வருகிறாா். இந்நிலையில் ஞாயிற்றக்கிழமை அதிகாலை 4 மணிக்கு மேல் வள்ளியம்மையுடன் முருகப்பெருமான் எழுந்தருளினாா்.
பின்னா் சுவாமிக்கு சிறப்பு யாக பூஜைகள் நடந்து, வள்ளியம்மை திருக்கல்யாண வைபவம் நடந்தது. இதில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் முருகப் பெருமானை வழிபட்டனா். விழாவில் முருகன் கோயில் இணை ஆணையா் க. ரமணி, கோயில் அரங்காவலா்கள் வி.சுரேஷ்பாபு, மு. நாகன் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.
டிரெண்டிங்
அருணாசலேஸ்வரா் கோயிலில் திரளான பக்தா்கள் தரிசனம்!
அரக்கோணம் மயானக் கொள்ளை: திரளான பக்தா்கள் பங்கேற்பு
திருத்தணி முருகன் கோயிலில் வெள்ளிப் பொருள்கள் உருக்கும் பணிகள் தொடக்கம்
தைப்பூசம்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் முருகன் கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு
வீடியோக்கள்
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...