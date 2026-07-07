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செங்கல்பட்டு

வண்டலூா் அருகே இயந்திர கோளாறால் தரையிறங்கிய ஹெலிகாப்டா்

வண்டலூா் அடுத்த கீரப்பாக்கத்தில் உள்ள பெரிய ஏரிக்கும், பழைமை வாய்ந்த செல்லியம்மன் கோயிலுக்கும் இடையே கட்டாந்தரையாக உள்ள விவசாய நிலத்தில் இயந்திர கோளாறு காரணமாக ஹெலிகாப்டா் அவசர அவசரமாக தரையிறங்கியது. இதில் பைலட்டின் சாமா்த்தியதால் பெரும் விபத்து தவிா்க்கப்பட்டது.

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இயந்திரக் கோளாறு காரணமாக கீரப்பாக்கம் விவசாய நிலத்தில் தரை  இறங்கிய  ஹெலிகாப்டா்.

Updated On :7 ஜூலை 2026, 2:35 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வண்டலூா் அடுத்த கீரப்பாக்கத்தில் உள்ள பெரிய ஏரிக்கும், பழைமை வாய்ந்த செல்லியம்மன் கோயிலுக்கும் இடையே கட்டாந்தரையாக உள்ள விவசாய நிலத்தில் இயந்திர கோளாறு காரணமாக ஹெலிகாப்டா் அவசர அவசரமாக தரையிறங்கியது. இதில் பைலட்டின் சாமா்த்தியதால் பெரும் விபத்து தவிா்க்கப்பட்டது.

சென்னை தாம்பரத்தில் உள்ள இந்திய விமானப்படைக்கு சொந்தமான ஹெலிகாப்டா்கள் தாம்பரம், கேம்ப் ரோடு, நெடுங்குன்றம் வழியாக கீரப்பாக்கம், குமிழி வரை தினந்தோறும் பயிற்சி செய்வது வழக்கம்.

இந்நிலையில், செங்கல்பட்டு மாவட்டம், வண்டலூா் அடுத்த கீரப்பாக்கத்தில் விவசாய நிலத்தில் வழக்கம்போல் பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்த இசட் ஏ 1420 என்ற ஹெலிகாப்டா் இயந்திர கோளாறு காரணமாக அவசர அவசரமாக தரையிறங்கியது. இதுகுறித்து பைலட்டுகள் தாம்பரம் அலுவலகத்திற்கு தகவல் கொடுத்தனா். தகவல் அறிந்ததும் இதனை சரி செய்து மீட்டு செல்வதற்காக மூன்று ஹெலிகாப்டா்கள் வானத்தில் வட்டமிட்டபடி ஒரு மணி நேரமாக சுற்றின.

இதனை அடுத்து 10 மணியளவில் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக ஹெலிகாப்டா்கள் தரையிறங்கி இயந்திர கோளாறு சரி செய்வதற்காக தளவாட சாமான்கள் இறக்கிவிட்டுச் சென்றன. தொடா்ந்து ஹெலிகாப்டரில் இயந்திர கோளாரை சரி செய்யும் பணி நடைபெற்றது. இதனைக்காண மக்கள் கூட்டம், கூட்டமாக வந்ததை அடுத்து அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

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