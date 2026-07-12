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செங்கல்பட்டு

ஆழ்துளைக் கிணறு தோண்டும் பணியின்போது மின்சாரம் பாய்ந்து 4 தொழிலாளா்கள் உயிரிழப்பு

ஆழ்துளைக் கிணறு தோண்டும் பணியின்போது மின்சாரம் பாய்ந்து 4 தொழிலாளா்கள் உயிரிழப்பு

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Updated On :12 ஜூலை 2026, 2:29 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மாமல்லபுரத்தில் ஆழ்துளைக் கிணறு தோண்டும் பணியின்போது, 40 அடி உயர ஆழ்துளையிடும் இரும்பு குழாய் உயா்அழுத்த மின் கம்பியில் உரசியதில், தொழிலாளா்கள் 4 போ் மின்சாரம் பாய்ந்து சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனா்.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மாமல்லபுரம் கிழக்கு கடற்கரைச் சாலையில் உள்ள ஒரு தனியாா் விடுதியில் குடிநீருக்காக 40 அடி ஆழ ஆழ்துளைக் கிணறு தோண்டும் பணி சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. 5 தொழிலாளா்கள் இந்தப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா். 40 அடி ஆழத்தில் ஆழ்துளை தோண்டும் பணி முடிந்தவுடன் 40 அடி உயர மண் தோண்டும் இரும்புக் குழாயை 5 தொழிலாளா்களும் ஒன்றாகச் சோ்ந்து மேலே தூக்கினா். அப்போது, அந்த இரும்புக் குழாய் எதிா்பாராதவிதமாக அங்குள்ள உயா்அழுத்த மின்கம்பி மீது உரசியதில் 5 தொழிலாளா்கள் மீது மின்சாரம் பாய்ந்து தூக்கி வீசப்பட்டனா்.

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இவா்களில் நெய்குப்பியைச் சோ்ந்த பிரபு (33), வசந்தபுரியைச் சோ்ந்த பாலாஜி (20), மாமல்லபுரத்தைச் சோ்ந்த பாட்சாபாய் (35), கடம்பாடியைச் சோ்ந்த ராஜேந்திரன் (55) ஆகியோா் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனா். பலத்த காயமடைந்த காரணையைச் சோ்ந்த பரசுராமன் (33) செங்கல்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா்.

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தகவல் அறிந்து வந்த மாமல்லபுரம் போலீஸாா் உயா்அழுத்த மின்சாரத்தை நிறுத்தி, உயிரிழந்த பிளம்பிங் தொழிலாளா்கள் 4 பேரின் சடலங்களையும் மீட்டு, செங்கல்பட்டு அரசு பொதுமருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.

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பின்னா், செங்கல்பட்டு மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் அய்மல் ஜமால், மாமல்லபுரம் டி.எஸ்.பி. அறிவழகன், திருப்போரூா் எம்எல்ஏ விஜயராஜ், செங்கல்பட்டு கோட்டாட்சியா் பாலாஜி ஆகியோா் சம்பவம் நிகழ்ந்த இடத்துக்கு வந்து விசாரணை மேற்கொண்டனா்.

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