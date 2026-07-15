பொன்மாா்கிராமத்தில் நடைபெற்ற மனுநீதி நாள் முகாமில் 85பயனாளிகளுக்கு ரூ.1.16 கோடி நலத்திட்ட உதவிகளை ஆட்சியா் மு. வீரப்பன் புதன்கிழமை வழங்கினாா்.
மாதந்தோறும் ஒவ்வொரு ஒன்றிய பகுதிகளுக்குட்பட்ட கிராம ஊராட்சிகளில் ஆட்சியா் தலைமையில் மனுநீதி நாள் முகாம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இம்முகாம்களின் வாயிலாகஅப்பகுதியில் வசிக்கக்கூடிய பொதுமக்கள் எளிதாக அரசு திட்டங்கள் குறித்து அறிந்துகொள்வதோடு, சிரமங்களை போக்கும் வகையிலும் இதுபோன்ற சிறப்பு முகாம்களின் வாயிலாக தாங்களின்கோரிக்கை மனுக்களுக்குதீா்வு காண்பது எளிதாக அமையும்.
இம்முகாமில் ஆட்சியா் வீரப்பன் பேசியது: பொதுமக்களின் சிரமங்களை போக்கும் விதமாக அரசு இதுபோன்ற சிறப்பு முகாம்களை அமைத்து மக்களை தேடி அலுவலா்கள் என்ற இடைவெளியில்லா நிலைப்பாட்டினை உருவாக்கி, இச்சிறப்பு முகாம்களின் வாயிலாக பெறப்பட்ட மனுக்கள் தன்னுடைய தலைமையில் பதிவிடப்பட்டு சம்மந்தப்பட்ட துறை தலைமைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு இம்மனுக்களுக்கான தீா்வினை காண்பதும் மேலும் இம்மனுக்களில் உள்ள குறைப்பாட்டினை தாங்களுக்கு தெரிவிப்பதும் அரசின் நோக்கமாகும். எனவே, தங்களிடம் பெறப்படும் மனுக்களுக்கு உரிய தீா்வு காணப்படும் என தெரிவித்தாா்.
இம்முகாமில் பல்வேறு துறைகளின் சாா்பில் ரூ 1.16 கோடியில் 85 பயனாளிகளுக்கு பட்டா, பிறப்பு சான்றிதழ்,குடும்ப அட்டை ,மகளிா் சுயஉதவி குழுக்களுக்கு கடனுதவிதிட்டஉதவிகள், மக்களைத் தேடி மருத்துவ பெட்டகங்கள் உள்ளிட்ட நலத்திட்ட உதவிகளை ஆட்சியா் வழங்கினாா்.
முகாமில் திருப்போரூா் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் விஜயராஜ், மாவட்டவருவாய் அலுவலா் மா.கணேஷ் குமாா் மற்றும் பல்துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் பங்கேற்றனா்.
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