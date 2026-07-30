மதுராந்தகம் அடுத்த ஆதிசக்தி முத்துமாரியம்மன் கோயிலில் ஆடி பெளா்ணமியை முன்னிட்டு கூழ் வாா்த்தல், மக்கள் நலம் பெறமஞ்சள் நீராடும் புனித பொங்கல் இடுதல் நடைபெற்றது.
மதுராந்தகம் -வேடந்தாங்கல் செல்லும் வழியில் வேடவாக்கம் ஆதிசக்தி முத்துமாரியம்மன் கோயில் உள்ளது. ஆதிசக்தி முத்துமாரியம்மன் உள்ளிட்ட அனைத்து சந்நிதிகளில் சுவாமிகளுக்கு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றன. காலை 9மணிக்கு கணபதி ஹோமம், 108 கலச வேள்வி பூஜையை ஞானபீடம் பீடாதிபதி சுவாமிவேல் சுவாமிஜி தலைமை தாங்கி செய்தாா்.
புதன்கிழமை கூழ்வாா்த்தல் நிகழ்வை முன்னிட்டு, சிறப்பு பூஜைகளுடன் மேளதாளம் முழங்க பூங்கரகம் ஏந்தியபடி வந்த பக்தா்களுடன் பெண்கள் தலையில் கஞ்சி கலடங்களுடன் ஊா்வலமாக கோயிலை வலம் வந்து கூழ்வாா்த்தல் நிகழ்வை செய்தனா். மக்கள் நலம் பெற மஞ்சள் நீராடல், பொங்கலை வைத்து வழிபாடு ஆகிய நிகழ்வுகள் தொடா்ந்து நடைபெற்றது. இவ்விழாவை முன்னிட்டு, அன்னதானம் வழங்கல், கலைநிகழ்ச்சிகள் ஆகிய நிகழ்வுகள் நடைபெற்றன.
இந்நிகழ்வுகளுக்கான ஏற்பாடுகளை ஞானபீடம் நிறுவனா் ஆறுமுகம் தலைமையில் வார வழிபாட்டு மன்ற நிா்வாகிகள் உள்ளிட்டோா் செய்து இருந்தனா்.
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