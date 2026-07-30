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செங்கல்பட்டு

ஆடிப்பூரம்: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ளூா் விடுமுறை அறிவிப்பு

செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மேல்மருவத்தூா் ஆதிபராசக்தி சித்தா் பீடத்தில் ஆடிப்பூரம் திருவிழா 14.08.2026 வெள்ளிக்கிழமை அன்று நடைபெற உள்ளது.

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உள்ளூா் விடுமுறை - பிரதிப் படம்

Updated On :31 ஜூலை 2026, 12:49 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மேல்மருவத்தூா் ஆதிபராசக்தி சித்தா் பீடத்தில் ஆடிப்பூரம் திருவிழா 14.08.2026 வெள்ளிக்கிழமை அன்று நடைபெற உள்ளது.

இதை முன்னிட்டு ஆட்சியருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்தின்படி, 14.08.2026 வெள்ளிக்கிழமை அன்று மாவட்டத்துக்கு உள்ளூா் விடுமுறை நாளாக அறிவிக்கப்படுகிறது. இந்த விடுமுறை நாளினை ஈடுசெய்ய 29.08.2026 அன்று சனிக்கிழமை பணி நாளாக இருக்கும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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