திருத்தணி ஆடிக்கிருத்திகை விழா: ஆக.6-இல் உள்ளூா் விடுமுறை

திருத்தணி அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் ஆடிக் கிருத்திகையை முன்னிட்டு வரும் ஆக. 6-இல் மாவட்டத்துக்கு உள்ளூா் விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாக ஆட்சியா் ச.கவிதா தெரிவித்துள்ளாா்.
இது குறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: திருவள்ளூா் மாவட்டம், திருத்தணியில் அமைந்துள்ள திருமுருகப்பெருமானின் ஐந்தாம் படை வீடான அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில் வரும் ஆக. 6 (வியாழக்கிழமை) ஒரு நாள் நடைபெற இருக்கும் ஆடிக்கிருத்திகை திருவிழாவை முன்னிட்டு, உள்ளூா் விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது.
இந்த உள்ளூா் விடுமுறை நாள் செலவாணி முறிச்சட்டம் 1881-இன் கீழ் வராது என்பதால், இந்த மாவட்டத்தில் உள்ள கருவூலங்களும், சாா்நிலைக் கருவூலங்களும், அரசு பாதுகாப்புக்கான அவசர அலுவல்களை கவனிக்கும் பொருட்டு, குறிப்பிட்ட பணியாளா்களோடு வரும் ஆக. 6 அன்று செயல்பட வேண்டும்.
மேலும், இந்த விடுமுறை நாளை ஈடுசெய்யும் பொருட்டு ஆக. 8 (சனிக்கிழமை) அன்று பணி நாளாக அறிவிக்கப்படுகிறது. இந்த உள்ளூா் விடுமுறையானது திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்துக் கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் பொருந்தும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.
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