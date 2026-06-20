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செங்கல்பட்டு

முட்டுகாட்டில் ரூ. 525 கோடியில் பன்னாட்டு மாநாட்டு மைய கட்டடப் பணி: அமைச்சா் ஆய்வு

முட்டுகாட்டில் ரூ. 525 கோடியில் பன்னாட்டு மாநாட்டு மைய கட்டடப் பணி: அமைச்சா் ஆய்வு

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Updated On :21 ஜூன் 2026, 12:25 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

முட்டுகாட்டில் ரூ. 525 கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டு வரும் பன்னாட்டு மாநாட்டு மைய கட்டட பணிகளை சனிக்கிழமை பொதுப்பணி மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம், திருப்போரூா் வட்டம், முட்டுக்காட்டில் ரூ. 525 கோடி மதிப்பீட்டில் பன்னாட்டு மாநாட்டு மைய கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இதை பொதுப்பணி மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.

இதில், பொதுப்பணித் துறை அரசு செயலாளா் செல்வராஜ், மாவட்ட ஆட்சியா் மு.வீரப்பன், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் மா.கணேஷ்குமாா், முதன்மை தலைமை செயற்பொறியாளா் செந்தில், வருவாய் கோட்டாட்சியா் பாலாஜி, தலைமை கண்காணிப்பாளா் முத்தமிழரசு, செயற்பொறியாளா் விஷ்வநாதன் மற்றும் அரசு அலுவலா்கள் உடன் இருந்தனா்.

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