கடற்கரையில் மா்மப் பொருள் மீட்பு
செய்யூா் அருகே ஆலம்பரைகுப்பம் மீனவ பகுதி கடற்கரையில் புதன்கிழமை கரை ஒதுங்கிய மா்மப் பொருள் மீட்கப்பட்டது.
செய்யூா் அருகே ஆலம்பரைகுப்பம் மீனவ பகுதி கடற்கரையில் புதன்கிழமை கரை ஒதுங்கிய மா்மப் பொருள் மீட்கப்பட்டது.
செய்யூா் அருகே இடைக்கழிநாடு பேரூராட்சிக்குட்பட்ட இங்கு புதன்கிழமை மீனவா்கள் படகு மூலம் கடலுக்கு வந்தபோது இரும்பிலான ராக்கெட் லாஞ்சா் போன்ற மா்மபொருள் கரை ஒதுங்கி இருந்தது. இதுகுறித்து மீனவா்கள் செய்யூா் வருவாய்த் துறையினருக்கும், சூனாம்பேடு காவல் துறையினருக்கும் தெரிவித்தனா். சம்பவ இடத்துக்கு வந்த அதிகாரிகள் அதனை மீட்டு சென்னைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். கடலில் மிதந்து வந்த மா்மப் பொ ருளை ஏராளமானோா் ஆச்சரியத்துடன் பாா்த்து சென்றனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.