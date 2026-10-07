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மதுராந்தகம் இடைத்தோ்தல்: அறையில் வைத்து சீலிடப்பட்ட வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள்

மதுராந்தகம் சட்டப்பேரவை இடைத் தோ்தலில் வாக்குகள் பதிவான வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் காப்பு அறையில் வைக்கப்பட்டு சீலிடப்படுவதை செங்கல்பட்டு மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலரும், மாவட்ட ஆட்சியருமான பாா்வையிட்டாா்.

பதிவான வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் காப்பு அறையில் வைக்கப்பட்டு சீலிடப்படுவதை பாா்வையிட்ட மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான மு.வீரப்பன். உடன் தோ்தல் பொது பாா்வையாளா் போா் சிங் யாதவ், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அய்மன ஜமால், மதுராந்தகம் வருவாய் கோட்டாட்சியா் நரேந்திரன் உள்ளிட்டோா்.

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மதுராந்தகம் சட்டப்பேரவை இடைத் தோ்தலில் வாக்குகள் பதிவான வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் காப்பு அறையில் வைக்கப்பட்டு சீலிடப்படுவதை செங்கல்பட்டு மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலரும், மாவட்ட ஆட்சியருமான பாா்வையிட்டாா்.

மதுராந்தகம் (தனி) சட்டப்பேரவைத் தொகுதி இடைத்தோ்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு செவ்வாய்க்கிழமை (அக். 6) நடைபெற்ற நிலையில், மதுராந்தகம் தொகுதிக்குள்ட்ட வாக்குப் பதிவு மையங்களில் பதிவான வாக்குகள் இயந்திரங்கள் வாக்குகள் எண்ணப்படும் வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் செங்கல்பட்டு, ஆத்தூா் சமூக மேம்பாட்டுக்கான ஒருங்கிணைந்த பயிற்சி மையத்தில் காப்பு அறையில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், மதுராந்தகம் (தனி) சட்டப்பேரவைத் தொகுதி இடைத் தோ்தலில் வேட்பாளா்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சி மற்றும் சுயேச்சை பிரமுகா்கள் முன்னிலையில் வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் அனைத்தும் வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் உள்ள காப்பு அறையில் வைக்கப்பட்டு, பாதுகாப்பாக சீலிடுவதை மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலா் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியா் மு.வீரப்பன் பாா்வையிட்டாா்.

தோ்தல் பொதுப் பாா்வையாளா் போா் சிங் யாதவ், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அய்மன் ஜமால், தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் / மதுராந்தகம் வருவாய் கோட்டாட்சியா் நரேந்திரன் மற்றும் துறை அலுவலா்கள் உள்ளனா். மதுராந்தகம் இடைத்தோ்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணிக்கை வெள்ளிக்கிழமை (அக். 9) நடைபெறுகிறது. வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் பலத்த பாதுகாப்பு போடப்பட்டு ள்ளது.

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