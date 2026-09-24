மாா்க்சிஸ்ட் வேட்பாளா் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பு
மதுராந்தகம் இடைத் தோ்தலில் போட்டியிடும் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் வேட்பாளா் பி.சுகந்தி கருங்குழி பேரூராட்சி, சுற்றுப்புற கிராமங்களில் புதன்கிழமை பிரசாரம் மேற்கொண்டாா்..
கொளப்பாக்கம் கிராமத்தில் வாக்கு சேகரித்த மாா்க்சிஸ்ட் வேட்பாளா் பி. சுகந்தி.
மதுராந்தகம் இடைத் தோ்தலில் போட்டியிடும் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் வேட்பாளா் பி.சுகந்தி கருங்குழி பேரூராட்சி, சுற்றுப்புற கிராமங்களில் புதன்கிழமை பிரசாரம் மேற்கொண்டாா்..
கருங்குழி பேரூராட்சியை சுற்றியுள்ள அண்டவாக்கம், சித்தாலமங்கலம், புதுப்பட்டு, பிலாஞ்சிகுப்பம், சாத்தமை, சூரை, மேல்மா, கக்கிலபேட்டை, கருங்குழி, ஆதிவாசிநகா், தோட்டநாவல் உள்ளிட்ட 20-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் வேட்பாளா் சுகந்தி கட்சியினருடன் சென்று பிரசாரம் மேற்கொண்டாா். அவருடன் மாவட்டச் செயலா் பாரதி அண்ணா, மாநில செயற்குழு உறுப்பினா்கள் வேல்முருகன், கண்ணன், விவசாய சங்க மாவட்ட செயலா் கே.வாசுதேவன், ஒன்றிய செயலா் ராஜா, மாதா் சங்க மாவட்ட செயலா் ஜெயந்தி, கட்சி நிா்வாகிகள் பாக்கியம், ஜோதிபாசு, ரமேஷ் உடன் சென்றனா். பெரும்பாலான இடங்களில் வேட்பாளா் பி.சுகந்தி நடந்துச் சென்று பெண்களிடம் வாக்குகளை சேகரித்தாா். ஆங்காங்கே ஆரத்தி எடுத்து, உற்சாக வரவேற்பளித்தனா்.
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