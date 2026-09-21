The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
முதல்வருக்குத் தெரியாமல் அரசாணையா?தவெக அரசுக்கு பெ. சண்முகம் சரமாரிக் கேள்விமதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்! தவெக வேட்பாளர்கள் விரட்டியடிக்கப்படுகிறார்களா?காலை உணவு திட்ட விரிவாக்கம்! திருவான்மியூரில் நாளை முதல்வர் விஜய் தொடக்கிவைக்கிறார்!பொது வாழ்வில் வந்துவிட்டால் சுய மரியாதையை இழக்க வேண்டுமா? ஸ்மிருதி இராணி கேள்விமகள் புத்தாக்க நிறுவனத்துக்கு நிதி கொடுக்காதது ஏன்? மெலின்டா கேட்ஸ் விளக்கம்தமிழ்நாட்டில் நேற்று ஒரேநாளில் 228 பேருக்கு டெங்கு ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 10 மீ. ஏர் ரைபிள் பிரிவில் இந்திய வீரர் ஹிமான்சு தில்லான் வெள்ளி வென்றார்ஆசிய விளையாட்டு: 10 மீ. ஏர் ரைபிள் பிரிவில் வெள்ளி வென்ற ஆடவர் அணி!கனடாவில் விமானப் பயிற்சியின்போது 2 இந்திய மாணவர்கள் பலி! முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக முதல்வர் விஜய் லண்டன் சென்றதை கிண்டல் செய்வது ஏற்கத்தக்கதல்ல: மரிய வில்சன்கேரளத்தில் கனமழை! - 6 பேர் பலி; இன்று மஞ்சள் எச்சரிக்கை!

தவெகவினருக்காக எங்கள் அணுகுமுறையை மாற்றிக்கொள்ள முடியாது! பெ. சண்முகம் பதில்

மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலா் பெ. சண்முகம் பேட்டி..

P. Shanmugam

மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலா் பெ. சண்முகம் - கோப்புப்படம்

Published On :

அனைத்து ஆட்சிக் காலத்திலும் ஆதரவு, எதிர்ப்பு என இரண்டு நிலைகளிலும் இருந்திருக்கிறோம் என்று மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலா் பெ. சண்முகம் கூறினார்.

திமுக ஆட்சியில் ஊழல் நடைபெறவில்லை என்று கம்யூனிஸ்ட் தோழர்களால் நெஞ்சை நிமிர்த்தி சொல்ல முடியுமா? என்ற அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பேச்சு குறித்து சிபிஎம் மாநிலச் செயலாளர் பெ. சண்முகம் பதில் அளித்துள்ளார்.

சென்னையில் இன்று செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர்,

"3 கோப்புகள் தன் மேசையில் இருப்பதாகவும் அதை எப்போது வேண்டுமானாலும் திறப்போம் என்று முதல்வர் கூறுகிறார். அவர்கள் ஆட்சியமைத்து 4 மாதங்கள் ஆகிவிட்டது. யார் ஊழல் செய்தாலும் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அவர்கள் உறுதியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா சார்பாக நான் வழிமொழிகிறேன்.

நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய இடத்தில் இருப்பவர்கள் எங்களைக் கேள்வி கேட்பது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது.

அனைத்து ஆட்சி காலத்திலும் ஆதரவு, எதிர்ப்பு என இரண்டு நிலைகளிலும் இருந்திருக்கிறோம். மக்கள் நலன் சார்ந்த திட்டங்களுக்கு ஆதரவும், மக்களுக்கு எதிரான திட்டங்களுக்கு எதிர்ப்பும் தெரிவித்து வருகிறோம். கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் நிலைப்பாடு இதுதான். எங்களுடைய அணுகுமுறை தெரியாதவர்கள் எங்கள் மீது விமர்சனங்கள் முன்வைக்கிறார்கள். அவர்களுக்காக எங்கள் அணுகுமுறையை நாங்கள் மாற்றிக்கொள்ள முடியாது. ஆதரவு, எதிர்ப்பு, இடித்துரைப்பது, எடுத்துரைப்பது என எல்லாம் தொடரும்.

தலைமைச் செயலகம் குறித்து முதல்வர் இறுதி முடிவெடுக்காமல் அரசாணை வெளியிட்டது எப்படி? அப்படியெனில் சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று கூறினார்.

Summary

We cannot alter our approach for the sake of TVK members: CPIM P. Shanmugam

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

இடைத்தோ்தலில் இடதுசாரிகள் தனித்துப் போட்டி: பெ. சண்முகம்! தவெக ஆட்சிக்கு ஆதரவு தொடரும் என அறிவிப்பு!

இடைத்தோ்தலில் இடதுசாரிகள் தனித்துப் போட்டி: பெ. சண்முகம்! தவெக ஆட்சிக்கு ஆதரவு தொடரும் என அறிவிப்பு!

தவெகவின் நிலைப்பாட்டைப் பொருத்து அரசுக்கு ஆதரவு தொடரும்! பெ. சண்முகம் பேட்டி

தவெகவின் நிலைப்பாட்டைப் பொருத்து அரசுக்கு ஆதரவு தொடரும்! பெ. சண்முகம் பேட்டி

கையகப்பட்டுத்தப்பட்ட நிலங்களை விவசாயிகளிம் ஒப்படைக்க வேண்டும்: மு.வீரபாண்டியன்

கையகப்பட்டுத்தப்பட்ட நிலங்களை விவசாயிகளிம் ஒப்படைக்க வேண்டும்: மு.வீரபாண்டியன்

கம்யூனிஸ்டுகள் ஆதரவில்தான் தவெக அரசு நீடிக்கிறது! நாங்கள் வேண்டுமா? அதிகாரிகள் வேண்டுமா?- பெ. சண்முகம்

கம்யூனிஸ்டுகள் ஆதரவில்தான் தவெக அரசு நீடிக்கிறது! நாங்கள் வேண்டுமா? அதிகாரிகள் வேண்டுமா?- பெ. சண்முகம்

விடியோக்கள்

திமுகவைத் திட்டாமல் தவெக அரசின் சாதனைகளை சொல்லி பிரசாரம் பண்ணுங்க! - பரந்தாமன்

திமுகவைத் திட்டாமல் தவெக அரசின் சாதனைகளை சொல்லி பிரசாரம் பண்ணுங்க! - பரந்தாமன்

சென்னையில் பரவும் டெங்கு? அமைச்சர் அருண்ராஜ் விளக்கம்! | TVK

சென்னையில் பரவும் டெங்கு? அமைச்சர் அருண்ராஜ் விளக்கம்! | TVK