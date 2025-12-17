வியாபாரி வீட்டில் ரூ. 11 லட்சம் திருட்டு: காா் ஓட்டுநா் உள்பட 2 போ் கைது
சென்னை கொடுங்கையூரில் வியாபாரி வீட்டில் ரூ.11 லட்சம் திருடியதாக காா் ஓட்டுநா் உள்பட 2 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
கொடுங்கையூா் சீனிவாச பெருமாள் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் அசோக்குமாா் (68). மண்ணடியில் அச்சகம் நடத்தி வருகிறாா். இவரது வீட்டின் பீரோவில் இருந்த ரூ.11 லட்சம் ரொக்கம் திருடப்பட்டதாக கொடுங்கையூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரித்து வந்தனா்.
அதில், அசோக்குமாா் வீட்டில் காா் ஓட்டுநராக வேலை செய்த வியாசா்பாடியைச் சோ்ந்த அப்பாஸ் (38), அவரது கூட்டாளியான அதே பகுதியைச் சோ்ந்த முகமது ரியாஸ் (23) ஆகியோா் இந்தத் திருட்டில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. இருவரையும் போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
விசாரணையில், அசோக்குமாா் மகன் வினோத்திடம் அப்பாஸ் காா் ஓட்டுநராக வேலை செய்து வந்துள்ளாா். அசோக்குமாரிடம் பணப் புழக்கம் அதிகம் இருப்பதை அறிந்த அப்பாஸ் அவரிடமிருந்து பணத்தைத் திருட திட்டமிட்டுள்ளாா். இதற்காக கடந்த மாதம் 22-ஆம் தேதி அசோக்குமாா் அச்சகத்தில் இருந்தபோது, அங்கு சென்ற அப்பாஸ், முகமது ரியாஸ் ஆகிய இருவரும் தங்களது மோட்டாா் சைக்கிளில் பழுதாகிவிட்டது எனக் கூறி அசோக்குமாரிடம் இருசக்கர வாகனத்தை வாங்கிச் சென்றுள்ளனா்.
அப்போது, அசோக்குமாரின் இருசக்கர வாகன சாவி கொத்தில் இருந்த அவரது வீட்டுச் சாவியை எடுத்து டூப்ளிகேட் சாவி தயாரித்துள்ளனா். பின்னா் இருவரும், இருசக்கர வாகனத்தை அசோக்குமாரிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு, அசோக்குமாா் வீடு சென்று பணத்தைத் திருடியது தெரியவந்தது.
இதுதொடா்பாக போலீஸாா், மேலும் விசாரித்து வருகின்றனா்.