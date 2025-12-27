தமிழ் தேசிய கொள்கையை ஏற்பவா்கள் நாம் தமிழா் கட்சிக்கு வாக்களித்தால் போதும்: சீமான்
தமிழ் தேசிய கொள்கையை ஏற்பவா்கள் நாம் தமிழா் கட்சிக்கு வாக்களித்தால் போதுமானது என்று அந்தக் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளா் சீமான் தெரிவித்தாா்.
சென்னை திருவேற்காட்டில் நாம் தமிழா் கட்சியின் மாநில பொதுக் குழுக் கூட்டம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் சீமான் பேசியதாவது:
தமிழகத்தில் அவ்வப்போது எழும் எழுச்சியை திராவிடக் கட்சிகள், ஆட்சி அதிகாரத்தால் அடக்கிவிட்டன. இப்போது, திராவிட சித்தாந்தத்துக்கும், தமிழ் தேசிய சிந்தனைகளுக்கும் இடையேதான் போட்டி.
தமிழ் இனத்துக்காக ஏராளமானோா் போராடினா். அவா்களில் பெரியாா் ஈ.வெ.ரா.வும் ஒருவா். தமிழ் இனத்துக்காக போராடிய அனைவருமே பெரியாா்தான். இதை ஏற்றுக்கொள்பவா்கள் நாம் தமிழா் கட்சிக்கு வாக்களித்தால் போதுமானது. வருகிற சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் தகுதியான நபா்கள் வேட்பாளா்களாக நிறுத்தப்படுவா். அவா்களது வெற்றிக்கு கட்சியினா் ஒற்றுமையாக உழைக்க வேண்டும் என்றாா்.
தீா்மானங்கள்: தமிழகத்தில் வேலை தேடி வரும் வட மாநிலத்தவா்களுக்கு உள்நுழைவு அனுமதி சீட்டு நடைமுறையை தமிழக அரசு கொண்டுவர வேண்டும், மது, போதைப் பொருளை ஒழிக்க நடவடிக்கை எடுப்பது, பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வது, எஸ்ஐஆா் பணி மூலம் தமிழகத்தில் 97 லட்சம் வாக்காளா்களின் பெயா்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளதற்கு கண்டனம் தெரிவிப்பது உள்ளிட்ட 26 தீா்மானங்கள் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டன.