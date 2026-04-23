பேரவைத் தோ்தல்: இன்று வண்டலூா் பூங்கா மூடல்

சட்டப்பேரவைத் தோ்தலையொட்டி, வியாழக்கிழமை (ஏப்.22) வண்டலூா் உயிரியல் பூங்கா தற்காலிகமாக மூடப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து அறிஞா் அண்ணா உயிரியல் பூங்கா நிா்வாகம் சாா்பில் வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு:
சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் வியாழக்கிழமை (ஏப்.22) நடைபெறவுள்ளதையொட்டி, அன்று மட்டும் பூங்கா தற்காலிகமாக மூடப்படும்.
விலங்கு பரிமாற்றம்: விலங்கு பரிமாற்ற திட்டத்தின் கீழ் குஜராத் மாநிலத்தின் சக்கா்பாக் உயிரியல் பூங்காவிலிருந்து ஒரு பெண் ஆசிய காட்டு கழுதை அறிஞா் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவுக்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், வண்டலூா் உயிரியல் பூங்காவிலிருந்து 1 ஆண், 2 பெண் என மொத்தம் 3 வெள்ளி மயில்கள், ஆண், பெண் தலா 2 சருகு மான், 2 மஞ்சள் அனகோண்டா பாம்பு ஆகியவை சக்கா்பாக் உயிரியல் பூங்காவுக்கு வழங்கப்படுகின்றன.
இந்தப் பரிமாற்றத்தின் மூலம் அறிஞா் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவில் ஏற்கெனவே இருக்கும் ஒரு ஆண் ஆசிய காட்டு கழுதைக்கு இணை கிடைத்துள்ளது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வீடியோக்கள்
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
தினமணி செய்திச் சேவை
#ipl2026 | போர்: பண்டியாவின் மும்பையா ருதுராஜின் சென்னையா? | MI vs CSK | MS Dhoni | Rohit Sharma |
தினமணி செய்திச் சேவை
வாக்குச்சாவடிகளை அடையாளம் காண புதிய முயற்சி | TN Election 2026 | Madurai | Polling booth
தினமணி செய்திச் சேவை
பணப்பட்டுவாடா புகார்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்! அர்ச்சனா பட்நாயக் பேட்டி
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு