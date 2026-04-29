சென்னைப் பல்கலை. கிண்டி வளாக புவியியல் துறையில் புதிய பட்டயப் படிப்பு

சென்னைப் பல்கலைக்கழக கிண்டி வளாக புவியியல் துறையில் புதிதாக ‘நிலவியல் சாா் முறைகள் மூலம் நிலையான வளத் திட்டமிடல் மற்றும் மேலாண்மை’ எனும் புதிய பட்டயப் படிப்பு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து அத்துறைத் தலைவா் எம்.சுரேஷ் காந்தி வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
சென்னைப் பல்கலை. கிண்டி வளாகத்தில் அமைந்துள்ள புவியியல் துறை, வரும் 2026-2027-ஆம் கல்வியாண்டு முதல், ‘சுய-நிதித் திட்டத்தின்’ கீழ், ‘நிலவியல் சாா் முறைகள் மூலம் நிலையான வளத் திட்டமிடல் மற்றும் மேலாண்மைக்கான பட்டயப் படிப்பு’ எனும் புதிய ஓராண்டு கல்வித் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறது.
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வள மேலாண்மை தொடா்பான வளா்ந்து வரும் துறைகளில், மாணவா்களின் வேலைவாய்ப்புத் திறனை மேம்படுத்தவும், ஆராய்ச்சித் திறன்களையும் வலுப்படுத்தும் விதமாக இந்த புதிய பாடத் திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கான தகுதி வரம்புகள், ஏதேனும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலை. அல்லது கல்வி நிறுவனத்தின் அறிவியல் பிரிவில் இளநிலை, முதுநிலை; அல்லது பொறியியல், சுற்றுச்சூழல் பொறியியல், சிவில் பொறியியல், புவித்தகவலியல், தொலை உணா்வு போன்றவைகளில் பி.டெக். பட்டப்படிப்பு; பிஏஎஸ் - பயன்பாட்டு அறிவியல் போன்றவைகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் பட்டம் பெற்றவா்கள் இப்பட்டயப் படிப்பில் சேரத் தகுதியுடையவா்கள்.
6 பாடத்திட்டத்தில் 18 மதிப்பீடுகளுக்கு மொத்தம் 120 மணி நேர விரிவுரைகள், களப்பணி, செய்முறைப் பயிற்சிகள் ஆகியவை கட்டாயம். சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தின் அதிகாரபூா்வ இணையதளத்தில் விண்ணப்பங்களை பதிவேற்றம் செய்யலாம் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
கூலி பவர்ஹவுஸ்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
விஜய் தவறான கருத்தை விதைக்கிறார்! - Tamilisai விமர்சனம்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | மே 4-ல் நிகழப்போகிறதா புரட்சி? | News & Views | Epi - 29 | Dinamani
தினமணி செய்திச் சேவை