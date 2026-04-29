புழல் அருகே தள்ளுவண்டியில் டிபன் கடை நடத்தியவரை தாக்கி மா்மநபா்கள் பணம் பறித்து சென்றனா்.
புழல் அடுத்த சூரப்பட்டு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் கோவிந்தராஜ் (64). இவா் அப்பகுதியில் தள்ளுவண்டியில் டிபன் வியாபாரம் செய்து வருகிறாா். இவா் தனியாா் நிறுவனத்தில் காவலராக பணியாற்றி வந்தாா். தற்போது உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டதால் சூரப்பட்டு பகுதியில் கடந்த சில நாள்களாக தள்ளுவண்டியில் உணவகக் கடை நடத்தி வருகிறாா்.
இந்த நிலையில், வழக்கம்போல் புதன்கிழமை காலை தள்ளுவண்டியில் டிபன் கடையில் இருந்தபோது, இருசக்கர வாகனத்தில் மா்மநபா்கள் உணவு சாப்பிட்டு விட்டு செல்ல முயன்றபோது, அவா்களிடம் கோவிந்தராஜ் பணம் கேட்டுள்ளாா். இதற்கு ஆத்திரமடைந்த இளைஞா்கள் கோவிந்தராஜை தாக்கிவிட்டு, கடையில் இருந்த பணத்தையும் பறித்து சென்றாா். இது குறித்து புழல் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா்.
தொடர்புடையது
போதைப் பொருள் விற்பனை தடுக்க கோரிக்கை
மாதவரம்: பழ வியாபாரியை தாக்கி கைப்பேசி பறிப்பு
வியாபாரியை தாக்கி பணம் பறித்த வழக்கு: மேலும் ஒருவா் கைது
மாற்றுத்திறனாளியைத் தாக்கி பணம் பறித்த இளைஞா் கைது
