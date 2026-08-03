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சென்னை

உபயோகமற்ற மரப் பொருள்கள் இருந்தால் தகவல் தெரிவிக்கலாம்: மாநகராட்சி அறிவிப்பு

‘வீடுகளில் உபயோகமற்ற மரப் பொருள்கள் இருந்தால் மாநகராட்சிக்கு தகவல் தெரிவிக்கலாம், அப்பொருள்கள் பெறப்பட்டு அறிவியல்பூா்வமாக அழிக்கப்படும்’ என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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பிரதிப் படம்

Updated On :3 ஆகஸ்ட் 2026, 4:01 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

‘வீடுகளில் உபயோகமற்ற மரப் பொருள்கள் இருந்தால் மாநகராட்சிக்கு தகவல் தெரிவிக்கலாம், அப்பொருள்கள் பெறப்பட்டு அறிவியல்பூா்வமாக அழிக்கப்படும்’ என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து சென்னை மாநகராட்சி விடுத்த செய்திக்குறிப்பு: சென்னை மாநகராட்சியில் வாரந்தோறும் சனிக்கிழமை பொதுமக்கள் வழங்கும் தகவல் அடிப்படையில் வீடுகளில் உபயோகமற்று உள்ள மரப்பொருள்கள், மெத்தைகள், உடைகள் உள்ளிட்டவற்றை தூய்மைப் பணியாளா்கள் நேரடியாக வந்து வாகனங்களில் எடுத்துச் செல்லும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

அதனடிப்படையில், கடந்த சனிக்கிழமை 50 பேரிடமிருந்து 32.11 மெட்ரிக் டன் எடையுள்ள பழைய உபயோகமற்ற பொருள்கள் பெறப்பட்டுள்ளன. அவை கொடங்கையூரில் உள்ள எரியூட்டும் மையத்துக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு அழிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஆகவே, பொதுமக்கள் தங்களது வீடுகளில் பயனற்ற பழைய பொருகள் இருந்தால் அவற்றை நீா்நிலைகளிலோ, சாலையோரங்களிலோ வீசிவிட வேண்டாம்.

மாநகராட்சி கட்டுப்பாட்டு அறையின் ‘1013‘ என்ற தொலைபேசி எண்ணுக்கு தகவல் தெரிவிக்கலாம். அதனடிப்படையில் தூய்மைப் பணியாளா்கள் வீடுகளுக்கே வந்து அவற்றைப் பெற்றுக்கொள்வா் எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

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