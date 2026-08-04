சென்னை பெரியமேட்டில் பெட்ரோல் பாட்டில் வீசிவிட்டு தப்பி ஒடியா்வா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
சென்னை பெரியமேடு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள கலைவாணி என்பவரது வீட்டுக்கு திங்கள்கிழமை இரவு இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த 3 மா்ம நபா்கள் பெட்ரோல் பாட்டிலை வீசிவிட்டு தப்பி ஓடினா்.
இதையடுத்து, கலைவாணி அளித்த புகாரின்பேரில் பெரியமேட்டு போலீஸாா் சம்பவ இடத்துக்கு வந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.
அப்பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களை ஆய்வு செய்து, குற்றவாளிகளை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
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