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சென்னை

பெரியமேட்டில் பெட்ரோல் பாட்டில் வீச்சு

சென்னை பெரியமேட்டில் பெட்ரோல் பாட்டில் வீசிவிட்டு தப்பி ஒடியா்வா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

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பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு - கோப்புப் படம்

Updated On :3 ஆகஸ்ட் 2026, 11:55 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை பெரியமேட்டில் பெட்ரோல் பாட்டில் வீசிவிட்டு தப்பி ஒடியா்வா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

சென்னை பெரியமேடு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள கலைவாணி என்பவரது வீட்டுக்கு திங்கள்கிழமை இரவு இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த 3 மா்ம நபா்கள் பெட்ரோல் பாட்டிலை வீசிவிட்டு தப்பி ஓடினா்.

இதையடுத்து, கலைவாணி அளித்த புகாரின்பேரில் பெரியமேட்டு போலீஸாா் சம்பவ இடத்துக்கு வந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

அப்பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களை ஆய்வு செய்து, குற்றவாளிகளை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

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