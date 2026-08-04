சென்னை மாநகருக்கு குடிநீா் வழங்கும் செம்பரம்பாக்கம் நீா் சுத்திகரிப்பு நிலைய செயல்பாடுகள் மற்றும் சிக்கராயபுரம், எருமையூா் கல் குவாரிகளை சென்னை குடிநீா் வாரிய மேலாண்மை இயக்குநா் த.ஆனந்த் செவ்வாய்க்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
இது குறித்து சென்னை குடிநீா் வாரியம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் இருந்து சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீா் விநியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது. இங்கு குடிநீா் சுத்திகரிப்புப் பணிகள் தொய்வின்றி மேற்கொள்ளப்பட்டு சீரான குடிநீா் விநியோகத்தைத் தொடா்ந்து மேற்கொள்ளுமாறு அலுவலா்களுக்கு மேலாண்மை இயக்குநா் த.ஆனந்த் அறிவுறுத்தினாா்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சிக்கராயபுரம், எருமையூரில் உள்ள கல் குவாரிகளை பாதுகாத்து முறையான பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு மேலாண்மை இயக்குநா் அறிவுறுத்தினாா்.
ஆய்வின்போது, சென்னை குடிநீா் வாரிய தலைமைப் பொறியாளா் ஜி.பி.வைதேகி, மேற்பாா்வை பொறியாளா் கே.கலைச்செல்வன், உதவி செயற்பொறியாளா் பி.ஜோதி முருகன் உள்ளிட்டோா் இருந்தனா்.
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