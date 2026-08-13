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சென்னை

நீலகிரி, தேனி மாவட்டங்களில் இன்று பலத்த மழைக்கு வாய்ப்பு

நீலகிரி, தேனி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் வியாழன், வெள்ளி (ஆக. 13,14) ஆகிய இரு நாள்கள் பலத்த மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.

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மழை

Updated On :13 ஆகஸ்ட் 2026, 3:51 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நீலகிரி, தேனி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் வியாழன், வெள்ளி (ஆக. 13,14) ஆகிய இரு நாள்கள் பலத்த மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.

இது குறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் புதன்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

தமிழக கடலோரப் பகுதிகளில் கீழ்நிலை வளிமண்டலத்தில் ஒரு பலவீனமான காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பாதை நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக, நீலகிரி மற்றும் தேனி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் வியாழன், வெள்ளி (ஆக. 13, 14) இரு நாள்களுக்கு இடி, மின்னல், பலத்த காற்றுடன் கூடிய பலத்த மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.

மேலும், மதுரை, திண்டுக்கல், சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், திருச்சி, அரியலூா், பெரம்பலூா், கரூா், நாமக்கல், சேலம், ஈரோடு, கோவை, திருவண்ணாமலை, கடலூா், கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களிலும், புதுச்சேரியிலும் இடி, மின்னல், பலத்த காற்றுடன் கூடிய மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.

6 இடங்களில் வெயில் சதம்: திருச்சியில் 103.64 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வெப்பநிலை பதிவானது. பாளையங்கோட்டை - 102.56, ஈரோடு - 102.0, நாகை - 101.48, கரூா் பரமத்தி - 100.76, வேலூா் - 100.58 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வெப்பநிலை பதிவானது.

வட தமிழகத்தின் உள் மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் வியாழக்கிழமை (ஆக. 13) வெப்பநிலை இயல்பைவிட 2 முதல் 3 டிகிரி செல்சியஸ் அதிகமாக இருக்கும்.

மழை பதிவு: கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழகத்தில் அதிகபட்சமாக ஏ.மரூா் (கடலூா்) 90 மி.மீ., திருப்புவனம் (சிவகங்கை) 80 மி.மீ. மழை பதிவானது.

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