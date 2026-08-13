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சென்னை

சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு: முதியவருக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை

9 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்த 60 வயது முதியவருக்கு 5 ஆண்டு சிறைத் தண்டனை விதித்து போக்ஸோ சிறப்பு நீதிமன்றம் தீா்ப்பளித்தது.

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சிறை - பிரதிப் படம்

Updated On :13 ஆகஸ்ட் 2026, 1:21 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

9 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்த 60 வயது முதியவருக்கு 5 ஆண்டு சிறைத் தண்டனை விதித்து போக்ஸோ சிறப்பு நீதிமன்றம் தீா்ப்பளித்தது.

மேலும், பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு அரசு ரூ.1 லட்சம் இழப்பீடாக வழங்கவும் உத்தரவிட்டது.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், வந்தவாசி கீழ்வில்லிவலம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் 60 வயது முதியவா் பாபு. இவா், கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு சென்னை மந்தைவெளியில் உள்ள தனது வீட்டுக்கு வந்திருந்த 9 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்துள்ளாா்.

இது குறித்து சிறுமியின் தாய் அளித்த புகாரின் பேரில், மயிலாப்பூா் அனைத்து மகளிா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, முதியவா் பாபுவை கைது செய்தனா்.

இந்த வழக்கு சென்னையில் உள்ள போக்ஸோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி பத்மா, பாபு மீதான குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்பட்யதாகக் கூறி, அவருக்கு 5 ஆண்டு சிறைத் தண்டனையும் ரூ.5,000 அபராதமும் விதித்து தீா்ப்பளித்தாா். மேலும், பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு தமிழக அரசு இழப்பீடாக ரூ.1 லட்சம் வழங்க வேண்டும் என நீதிபதி உத்தரவிட்டாா்.

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