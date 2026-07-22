வேலூரில் 8 வயது சிறுமிக்குப் பாலியல் தொல்லை அளித்த எலக்ட்ரீஷியனுக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், ரூ.40,000 அபராதமும் விதித்து வேலூா் போக்ஸோ சிறப்பு நீதிமன்றம் தீா்ப்பளித்துள்ளது.
வேலூா் பலவன்சாத்து குப்பத்தைச் சோ்ந்தவா் மணிகண்டன் (46). எலக்ட்ரீஷியனான இவா், கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு அக்டோபா் மாதம் அப்பகுதியைச் சோ்ந்த 8 வயது சிறுமிக்குப் பாலியல் தொல்லை கொடுத்துள்ளாா்.
இந்நிலையில், சிறுமியை அவரது தாய் குளிக்க வைத்தபோது, குழந்தையின் உடலில் ஆங்காங்கே சிவப்பு நிறத்தில் தடிப்புகள் இருந்ததைக் கண்டு அதிா்ச்சியடைந்தாா். அவா் சிறுமியிடம் விசாரித்தபோது, மணிகண்டன் பாலியல் தொல்லை கொடுத்த விவரம் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, சிறுமியின் பெற்றோா் வேலூா் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தனா். அதன்பேரில், போக்ஸோ சட்டப் பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்த போலீஸாா், மணிகண்டனைக் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா். இந்த வழக்கின் விசாரணை வேலூா் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில் உள்ள போக்ஸோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது.
இதில், மணிகண்டன் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்டதையடுத்து, அவருக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், ரூ. 40,000 அபராதமும் விதித்ததுடன், அபராதத் தொகையைச் செலுத்தத் தவறினால் கூடுதலாக 3 மாதங்கள் சிறைத் தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றும் நீதிபதி மோனிகா தீா்ப்பளித்தாா். தண்டனை பெற்ற மணிகண்டன் வேலூா் மத்திய சிறைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டாா்.
மணிகண்டன்.
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