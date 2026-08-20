சென்னை மாநகராட்சி சாா்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் சிறப்பு முகாமில், கடந்த 8 நாள்களில் 22,158 தெருநாய்களுக்கு ரேபீஸ் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது.
சென்னையில் வெறிநாய்க்கடி நோய் பாதிப்பிலிருந்து பொதுமக்களைப் பாதுகாக்கவும், ‘வெறிநாய்க்கடிநோய் இல்லா சென்னை’ என்ற இலக்கை அடையவும், அனைத்து தெருநாய்களுக்கும் ரேபீஸ் தடுப்பூசி மற்றும் அக, புற ஒட்டுண்ணி நீக்கும் மருந்து செலுத்தும் சிறப்பு முகாம் ஆக.11-ஆம் தேதி தொடங்கியது.
முதல்கட்டமாக திருவொற்றியூா், மணலி, தண்டையாா்பேட்டை ஆகிய 3 மண்டலங்களில் நடைபெற்று வரும் இந்த முகாமில், அங்குள்ள தெருக்கள், கல்வி நிறுவனங்கள், மருத்துவமனைகள் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள தெருநாய்களுக்கு தடுப்பூசி மற்றும் ஒட்டுண்ணி நீக்கும் மருந்து செலுத்தப்பட்டு வருகிறது.
ஒவ்வொரு மண்டலத்திலும் தலா 10 குழுக்கள் என மொத்தம் 30 குழுக்கள் இந்தப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளன. ஞாயிற்றுக்கிழமை தவிா்த்து 8 நாள்களில் 22,158 தெருநாய்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது.
முதல்கட்ட முகாம் நிறைவடைந்ததும், பிற மண்டலங்களிலும் இதேபோன்ற முகாம்கள் நடத்தப்பட உள்ளன. மொத்தம் 75 வேலை நாள்களுக்குள் சென்னையின் அனைத்து மண்டலங்களிலும் சுமாா் 2 லட்சம் தெருநாய்களுக்கு ரேபீஸ் தடுப்பூசி மற்றும் அக, புற ஒட்டுண்ணி நீக்கும் மருந்து செலுத்த மாநகராட்சி திட்டமிட்டுள்ளது.
இந்தப் பணிக்கு பொதுமக்கள், செல்லப்பிராணிகளின் உரிமையாளா்கள் மற்றும் விலங்கு நல ஆா்வலா்கள் முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என மாநகராட்சி கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
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