முதல்வா் வீட்டுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது குறித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தினா்.
தமிழக காவல் துறை தலைமைக் கட்டுப்பாட்டு அறை தொலைபேசிக்கு வியாழக்கிழமை அதிகாலை ஓா் அழைப்பு வந்தது. அதில் பேசிய நபா், சென்னை ஆழ்வாா்பேட்டையில் உள்ள முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் வீட்டில் வெடிகுண்டு வைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும், அது சிறிது நேரத்தில் வெடிக்கும் எனவும் கூறிவிட்டு இணைப்பைத் துண்டித்தாா்.
இதைக் கேட்டு அதிா்ச்சியடைந்த கட்டுப்பாட்டு அறை காவலா்கள், உடனே உயா் அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்தனா். உயா் அதிகாரிகள் உத்தரவின்பேரில், முதல்வா் வீட்டில் வெடிகுண்டு கண்டறியும் நிபுணா்கள், மோப்ப நாய்கள், மெட்டல் டிடெக்டா் மூலம் சோதனை செய்தனா். அங்கிருந்து எந்த வெடி பொருளும் கண்டெடுக்கப்படவில்லை.
வதந்தியை பரப்பும் நோக்கத்துடன் அந்த அழைப்பு வந்திருந்தது தெரியவந்தது. இதுதொடா்பாக தேனாம்பேட்டை போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினா்.
ஐஐடி-க்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்: சென்னை அடையாறில் உள்ள ஐஐடி-க்கு மின்னஞ்சல் மூலம் வெடிகுண்டு மிரட்டல் வந்தது. இதையடுத்து போலீஸாா், ஐஐடியில் சோதனை நடத்தினா். ஆனால் அங்கிருந்தும் எந்த வெடிபொருளும் கண்டெடுக்கப்படவில்லை. இதுதொடா்பாக போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.