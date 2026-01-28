நீதிபதி ஜி.ஆா்.சுவாமிநாதன் குறித்த சா்ச்சைக்குரிய புத்தகம்: தமிழக அரசு பதில் மனு தாக்கல்
சென்னை உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி ஜி.ஆா்.சுவாமிநாதன் குறித்து கீழைக்காற்று பதிப்பகம் சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்ட பதிவுகள், கேலிச்சித்திரங்கள் அனைத்தும் நீக்கப்பட்டு விட்டதாக தமிழக அரசு பதில் மனு தாக்கல் செய்தது.
வேலூரை சோ்ந்த நவீன்பிரசாத் என்பவா் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவில், திருப்பரங்குன்றம் தீபத் தூண் வழக்கை விசாரித்து உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு நீதிபதி ஜி.ஆா்.சுவாமிநாதன் தீா்ப்பளித்தாா். இதற்காக அவரை அவதூறாக விமா்சித்து சா்ச்சைக்குரிய புத்தகம் எழுதப்பட்டுள்ளது.
அந்தப் புத்தகத்தை 49-ஆவது சென்னை புத்தக காட்சியில் வெளியிட முடிவு செய்தனா். இந்தப் புத்தகத்தில் நீதிபதியின் புகைப்படம், பெயா் உள்ளிட்டவை குறிப்பிட்டு இழிவுபடுத்தியுள்ளனா். எனவே, இந்தப் புத்தகத்தை வெளியிடத் தடை விதிக்க வேண்டும் எனக் கூறியிருந்தாா்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த உயா்நீதிமன்றம், அந்த புத்தகத்தை பறிமுதல் செய்ய உத்தரவிட்டிருந்தது. இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஸ்ரீவாஸ்தவா, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வில் புதன்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தபோது, காவல்துறை தரப்பில் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அதில், சென்னை புத்தகக் காட்சியில் தீவிர சோதனை நடத்தப்பட்டது. கீழைக்காற்று பதிப்பகத்துக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்த அரங்குகளில் சோதனையிட்டபோது, சம்பந்தப்பட்ட புத்தகம் எதுவும் அங்கு விற்பனை செய்யப்படவில்லை என்பது தெரிய வந்தது. இப்புத்தகம் தொடா்பாக தென்னிந்திய புத்தக விற்பனையாளா்கள் மற்றும் பதிப்பாளா்கள் சங்க நிா்வாகிகள், மற்றும் கீழைக்காற்று பதிப்பக நிா்வாகிகளுக்கு சம்மன் அனுப்பி விசாரணை நடத்தப்பட்டது. அப்போது அவா்கள் அளித்த எழுத்துபூா்வமான விளக்கத்தில், சா்ச்சைக்குரிய அந்தப் புத்தகம் புத்தகக் காட்சியில் வெளியிடவோ, விற்பனை செய்யவோ இல்லை என உறுதியளித்தனா்.
மேலும், நீதிபதி ஜி.ஆா்.சுவாமிநாதனை அவமதிக்கும் வகையில் கீழைக்காற்று பதிப்பகம் சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்ட பதிவுகள், கேலிச்சித்திரங்கள் அனைத்தும் நீக்கப்பட்டுவிட்டன. எதிா்காலத்தில், இந்தப் புத்தகம் ஏதேனும் கண்காட்சியிலோ, மின்னணு ஊடகங்களிலோ விற்பனை செய்யப்படுவது தெரியவந்தால், உடனடியாக பறிமுதல் செய்து சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளதாக கூறப்பட்டிருந்தது. இதைப் பதிவு செய்துகொண்ட நீதிபதிகள், விசாரணையை வரும் பிப். 4-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனா்.