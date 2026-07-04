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சென்னை

காலாவதியான உணவுப் பொருள்களை புதிய தேதி பதித்து விற்பனை: 7 போ் கைது

தென்கிழக்கு தில்லியின் ஒக்லா தொழிற்பகுதியில் செயல்பட்டு வந்ததாகக் கூறப்படும் உணவு பொருள்கள் கலப்படம் செய்யும் கும்பலை தில்லி காவல்துறை ஒழித்து, நிறுவன உரிமையாளா் உள்ளிட்ட 7 பேரை கைது செய்துள்ளது.

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கோப்புப் படம்

Updated On :4 ஜூலை 2026, 1:36 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தென்கிழக்கு தில்லியின் ஒக்லா தொழிற்பகுதியில் செயல்பட்டு வந்ததாகக் கூறப்படும் உணவு பொருள்கள் கலப்படம் செய்யும் கும்பலை தில்லி காவல்துறை ஒழித்து, நிறுவன உரிமையாளா் உள்ளிட்ட 7 பேரை கைது செய்துள்ளது.

இதுகுறித்து காவல் துறையினா் கூறியதாவது: இந்தக் கும்பல் காலாவதியான மற்றும் காலாவதிக்கு நெருங்கிய சா்வதேச உணவுப் பொருள்களை குறைந்த விலையில் பெற்று, அவற்றின் உற்பத்தி மற்றும் காலாவதி தேதிகளை ரசாயனங்களின் மூலம் அழித்து, புதிய தேதிகளை பதித்து மறுபடியும் சந்தையில் விற்பனை செய்து வந்துள்ளனா். சுமாா் ரூ.20 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மதிப்புள்ள இவ்வகை பொருள்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

கைது செய்யப்பட்டவா்களில், 70 வயதான நிறுவன உரிமையாளா் தா்ஷன் சிங் சச்சதேவா, மேலாளா் நிதேஷ் பாா்த்வாஜ் (38), கணக்காளா் நரேந்தா் குமாா் (42), இயந்திர இயக்குநா் கபில் (34), கிடங்கு பொறுப்பாளா் லக்கி ஓஜா (45), மேற்பாா்வையாளா்கள் பிரேம் யாதவ் (33) மற்றும் பவன் குமாா் யாதவ் (32) ஆகியோா் அடங்குவா்.

சோதனையின்போது, தம்ஸ் அப், போா்ன்விட்டா, ஹாா்லிக்ஸ், மகி நூடுல்ஸ், நெய், உள்ளிட்ட பல்வேறு பானங்கள் அதிகளவில் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

மறுபதிப்பு செய்யப்பட்ட இவ்வகை உணவுப் பொருள்கள் நாடு முழுவதும் சந்தைகள், சில்லறை கடைகள், வணிக வளாகங்கள் மற்றும் இணையதள வழியாக விநியோகிக்கப்பட்டுகிறது. இதனால் பொதுமக்கள் ஆரோக்கியத்துக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டிருக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்தக் கும்பலின் செயல்பாட்டு வலையமைப்பின் பரப்பளவை கண்டறிய விசாரணை தொடா்ந்து நடைபெற்று வருகிறது என காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.

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