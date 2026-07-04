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சென்னை

அயோத்தி கோயில் நன்கொடையை கையாடல் செய்தோா் தண்டிக்கப்பட வேண்டும்: ஆா்எஸ்எஸ்

அயோத்தி ராமா் கோயில் நன்கொடையில் கையாடல் செய்தோா் நிச்சயம் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்று ஆா்எஸ்எஸ் அமைப்பு வலியுறுத்தியுள்ளது.

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தத்தாத்ரேய ஹொசபலே

Updated On :4 ஜூலை 2026, 4:23 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அயோத்தி ராமா் கோயில் நன்கொடையில் கையாடல் செய்தோா் நிச்சயம் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்று ஆா்எஸ்எஸ் அமைப்பு வலியுறுத்தியுள்ளது.

இதுகுறித்து எக்ஸ் சமூகவலைதள பக்கத்தில் ஆா்எஸ்எஸ் பொதுச் செயலாளா் தத்தாத்ரேய ஹொசபலே வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்டுள்ள விடியோ பதிவில் தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பதாவது:

அயோத்தி ராமா் கோயிலில் வைக்கப்பட்டிருந்த நன்கொடை பெட்டிகளில் இருந்து, துரதிருஷ்டவசமாக நடந்த திருட்டு, ஒட்டுமொத்த சமூகத்தினா் மற்றும் ராம பக்தா்களின் உணா்வுகள், நம்பிக்கையைக் காயப்படுத்தியுள்ளது. இந்த நிகழ்வு மிகவும் வேதனையை அளிப்பதோடு, ஆத்திரத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. துரதிருஷ்டவசமான இந்த சம்பவத்தை வைத்து, ஹிந்து தா்மத்துக்கு அவப்பெயா் ஏற்படுத்த ஹிந்து எதிா்ப்பு மற்றும் தேச விரோத சக்திகள் முயல்கின்றன. ஆதலால் இந்த விவகாரத்தில் அனைத்து ஹிந்துக்களும் பொறுமை காக்க வேண்டும். இதுபோன்ற சதிகளில் சிக்கி விடக்கூடாது.

ஆா்எஸ்எஸ் உள்ளிட்ட அனைத்து ஹிந்து சமூகமும், இந்த கண்டிக்கத்தக்க நிகழ்வை மிகப்பெரிய விவகாரமாக அறக்கட்டளை கருத வேண்டும் என்றும், கோயில் நிா்வாகம் மற்றும் செயல்பாடுகளை முறைப்படுத்த அறக்கட்டளை உறுதியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் எதிா்பாா்க்கிறது.

விசாரணையில் இந்த விவகாரத்தில் யாருக்கு தொடா்பிருப்பது தெரிய வந்தாலும் அவா்களுக்கு கடும் தண்டனை அளிக்கப்படுவதை உறுதி செய்வது அவசியமாகும். இதை மனதில் வைத்து, கோயில் நிா்வாகம் மற்றும் அரசால் நியமிக்கப்பட்ட சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுக்க வேண்டும் என்று தத்தாத்ரேய ஹொசபலே குறிப்பிட்டுள்ளாா்.

ஆா்எஸ்எஸ் மீது காங்கிரஸ் தாக்கு: ஆா்எஸ்எஸ் பொதுச் செயலாளா் தத்தாத்ரேய ஹொசபலே கருத்துக்கு காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளா் ஜெய்ராம் ரமேஷ் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளாா். இதுகுறித்து எக்ஸ் பக்கத்தில் அவா் வெளியிட்ட பதிவில், ராமா் கோயில் நன்கொடை கையாடல் விவகாரத்தில், ஆா்எஸ்எஸ் அமைப்பு நற்சான்று கொடுத்திருப்பது அவமானப்பட வேண்டிய மற்றும் வெட்கக்கேடான விஷயம். உண்மையில் அதன் கட்டமைப்பின் ஒரு பகுதியாக உள்ளவா்களால், நன்கொடை திருட்டு நடத்தப்பட்டுள்ளது. ஆா்எஸ்எஸ் ஒரு மோசடி அமைப்பு’ என குறிப்பிட்டுள்ளாா்.

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