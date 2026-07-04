அரசு பல்ளி மாணவா்களுக்கு ரூ.3.68 லட்சம் கல்வி உதவித் தொகையை, மாதவரம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் எம்.எல்.விஜய்பிரபு வெள்ளிக்கிழமை வழங்கினாா்.
மாதவரம் சட்டப்பேரவைக்குட்பட்ட செங்குன்றம் அரிசி ஆலை உரிமையாளா்கள் மற்றும் நெல், அரிசி மொத்த வியாபாரிகள் சங்கம் சாா்பில் அரசு பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு கல்வி உதவித் தொகை வழங்கும் நிகழ்ச்சி வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. நிகழ்வுக்கு, சங்க தலைவா் டி.கோபி தலைமை தாங்கினாா். மாதவரம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் எம்.எல்.விஜய்பிரபு சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்று, செங்குன்றம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உள்ள அரசுப் பள்ளிகளில் பயிலும் 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வில் முதல் 3 இடங்களை பிடித்த மாணவ, மாணவிகளுக்கு ஊக்கத் தொகையும், பெற்றோா்களை இழந்த மாணவ, மாணவிகளுக்கு உதவித் தொகையும் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவித் தொகையும் என ரூ.3.68 ரொக்கத்தை வழங்கினாா். இதில், சங்க செயலா் ஏ.லோகநாதன், பொருளாளா் கே.என்.குணசேகரன், தமிழ்நாடு அரசி ஆலை உரிமையாளா்கள் சங்க சம்மேளனத்தின் தலைவா் துளசிங்கம், மாவட்ட கல்வி அலுவலா் (பொறுப்பு) வி.லிங்கேஸ்வரன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
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