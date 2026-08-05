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தமிழ்நாடு

எஸ்சி, எஸ்டி மாணவா்களுக்கு கல்விக் கட்டண நிா்ணயம்: அரசுக்கு வலியுறுத்தல்

தமிழகத்தில் உயா்கல்வி பயிலும் எஸ்.சி., எஸ்.டி. மாணவா்களுக்கு கல்விக் கட்டண நிா்ணயம், உதவித்தொகை வழங்குதலில் உள்ள குறைபாடுகளை அரசு சரி செய்ய வேண்டும் என அம்பேத்கா் கல்வி நூற்றாண்டு இயக்கம் (அகம்) வலியுறுத்தியுள்ளது.

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கோப்புப்படம்

Updated On :5 ஆகஸ்ட் 2026, 2:01 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழகத்தில் உயா்கல்வி பயிலும் எஸ்.சி., எஸ்.டி. மாணவா்களுக்கு கல்விக் கட்டண நிா்ணயம், உதவித்தொகை வழங்குதலில் உள்ள குறைபாடுகளை அரசு சரி செய்ய வேண்டும் என அம்பேத்கா் கல்வி நூற்றாண்டு இயக்கம் (அகம்) வலியுறுத்தியுள்ளது.

இது குறித்து அந்த அமைப்பின் மாநில அமைப்பாளா்கள் மா.பரதன், கு.சந்திரமோகன் ஆகியோா் சென்னையில் செய்தியாளா்களிடம் கூறுகையில், பட்டியல் இன மாணவா்கள் சுமாா் 4 லட்சம் போ் சுயநிதி கலை அறிவியல் கல்லூரிகளில் படித்து வருகின்றனா். அவா்களுக்கு போஸ்ட் மெட்ரிக் உதவித் தொகையாக ஆண்டுக்கு ரூ.1,350 முதல் ரூ.4,750 வரை மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது. ஆனால் கல்லூரிகளில் ஆண்டுக்கு ரூ.35,000 முதல் ரூ.80,000 வரை கல்விக் கட்டணமாக வசூலிக்கப்படுகிறது. எனவே, கல்விக் கட்டண நிா்ணயக் குழுவை நியமித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

தனியாா் பள்ளிகளில் பிளஸ் 1, பிளஸ் 2 வகுப்புகளில் பயிலும் எஸ்.சி., எஸ்.டி. மாணவா்களுக்கு கல்விக் கட்டணமாக இதுவரை கல்வி உதவித் தொகை வழங்க அரசு மறுத்து வருகிறது. தற்போது பள்ளிகளில் வசூலிக்கும் கல்விக் கட்டணத்தை கல்வி உதவித் தொகையாக வழங்க வேண்டும் என்றனா்.

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