Dinamani
ஒரு தேவதைக் கதை போல இருந்த ஜூன் மாதம்: சமந்தாவின் அழகிய பதிவுபெரம்பூர் தொகுதி மக்களுக்கு வருகிறது சிறப்பு செயலி! முதல்வர் வருவது எப்போது?திருமணக் கொண்டாட்ட உணர்விலிருந்து மீள முடியாமல்.. த்ரிஷாவின் சோகப் பதிவுசினிமா ஆக்‌ஷன் பாணியில் போலீஸ் ராஜ்ஜியம்! அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கைதுக்கு மு.க. ஸ்டாலின் கண்டனம்அதிமுகவிலிருந்து விலகினார் வைகைச்செல்வன்!முதல்வர் விஜய் குறித்து அவதூறு பேச்சு: அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கைது!ஜூலை 10-ல் கரூர் செல்கிறார் முதல்வர் விஜய்!தமிழ்நாடு பட்ஜெட்: 2-ஆவது நாளாக முதல்வர் விஜய் இன்று ஆலோசனை
/
சென்னை

புகையிலை கடத்தல்: 3 போ் கைது

மாவா என்ற புகையிலை விற்பனையில் ஈடுபட்ட 3 பேரை காவல் துறையினா் கைது செய்தனா்.

News image
Updated On :4 ஜூலை 2026, 1:47 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மாவா என்ற புகையிலை விற்பனையில் ஈடுபட்ட 3 பேரை காவல் துறையினா் கைது செய்தனா்.

மாதவரம் சின்ன ரவுண்டானா அருகே ஆட்டோவில் 3 போ் போதை தரும் பொருளான மாவா கடத்தி வருவதாக புழல் காவல் சரக உதவி ஆணையா் ராஜ்பாலுக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, மாதவரம் காவல் ஆய்வாளா் தலைமையிலான போலீஸாா், அப்பகுதிகளில் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனா். அப்போது அவ்வழியே வேகமாக வந்த ஆட்டோவை தடுத்து நிறுத்தி, சோதனை செய்தனா். மாவா புகையிலை மூலப் பொருள்கள் கொண்டு சென்றது தெரிய வந்தது.

இதையடுத்து, மாதவரம் திருவள்ளூா் தெருவைச் சோ்ந்த சதீஷ் (35), காளிதாஸ் (42) அருமந்தை பகுதியைச் சோ்ந்த ரோஹித் பாண்டே (27) ஆகியோா் மீது வழக்குப் பதிந்து, அவா்களிடம் இருந்த 20 கிலோ மாவா பொருள்களை பறிமுதல் செய்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

கஞ்சா விற்பனை: 4 போ் கைது

கஞ்சா விற்பனை: 4 போ் கைது

செங்குன்றத்தில் 5 போ் கைது

செங்குன்றத்தில் 5 போ் கைது

ஆந்திர மதுபாட்டில்கள் கடத்தல்: 2 போ் கைது

ஆந்திர மதுபாட்டில்கள் கடத்தல்: 2 போ் கைது

மாதவரத்தில் கஞ்சா பறிமுதல்: 2 போ் கைது

மாதவரத்தில் கஞ்சா பறிமுதல்: 2 போ் கைது

விடியோக்கள்

வெளியானது அல்லிப்பூவே பாடல்!

வெளியானது அல்லிப்பூவே பாடல்!

Vijay Vs Jason Sanjay? ஒன்றாக வெளியாகிறதா Jana nayagan & Sigma | Cinema Updates

Vijay Vs Jason Sanjay? ஒன்றாக வெளியாகிறதா Jana nayagan & Sigma | Cinema Updates

Gatta Kusthi 2 Movie Review | Vishnu Vishal | Aishwarya Lekshmi | Dinamani Talkies

Gatta Kusthi 2 Movie Review | Vishnu Vishal | Aishwarya Lekshmi | Dinamani Talkies

இங்கிலாந்தை மிரளவைத்த காங்கோவின் சிங்கம்! | FIFA | FIFA World Cup |

இங்கிலாந்தை மிரளவைத்த காங்கோவின் சிங்கம்! | FIFA | FIFA World Cup |