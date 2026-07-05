மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களில் நவீன கழிப்பறைகள் திறப்பு

சென்ட்ரல் மெட்ரோ ரயில் நிலையம், மீனம்பாக்கம் மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களில் மேம்படுத்தப்பட்ட நவீன கழிப்பறைகள் பயணிகள் பயன்பாட்டுக்கு திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிலையம் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
சென்ட்ரல் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தின் 5-ஆவது நுழைவு வாயில் அருகே கட்டணம் இல்லாத பொதுப் பகுதியில் அமைந்துள்ள பயணிகள் கழிப்பறைகள் முற்றிலும்
புதுப்பிக்கப்பட்டு, நவீன சுகாதார வசதிகளுடன் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டுக்காக திறக்கப்பட்டுள்ளன. இதில், சிறுநீா் கழிப்பிடங்கள், கை கழுவும் இடங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், மாற்றுத்திறனாளிகள், முதியவா்கள் சிரமமுமின்றி எளிதாகப் பயன்படுத்தும் வகையில் பிரத்யேக நவீன கழிப்பறைகள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இதேபோல் மீனம்பாக்கம் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்திலும் மேம்படுத்தப்பட்ட நவீனகழிப்பறைகள் பயணிகள் பயன்பாட்டுக்கு திறக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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