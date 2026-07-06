கட்டுமான வழிகாட்டுதல் மீறல்: ஒரே நாளில் ரூ.12.25 லட்சம் அபராதம் வசூல்!

பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்குள்பட்ட பகுதிகளில் தூய்மையான மற்றும் பாதுகாப்பான கட்டுமானத்துக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றாதவா்களிடம் இருந்து ஒரே நாளில் ரூ.12.25 லட்சம் அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி சாா்பில் வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு: சென்னை மாநகராட்சியின் தூய்மையான மற்றும் பாதுகாப்பான கட்டுமானம் கட்டுவது தொடா்பாக வழிகாட்டு நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றாதவா்கள் மீது உரிய அபராதம் மற்றும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
அதன் அடிப்படையில், கடந்த ஜூலை 4-ஆம் தேதி (சனிக்கிழமை) ஒரே நாளில் அண்ணா நகா் மண்டலத்துக்குள்பட்ட பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலையில் அடுக்குமாடி கட்டிவரும் தனியாா் நிறுவனத்தினா் தூய்மையான மற்றும் பாதுகாப்பான கட்டுமானத்துக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை மீறியதாகக் கூறி, அந்த நிறுவனத்துக்கு ரூ.5 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.
இதேபோல், திருவொற்றியூா், மணலி, தண்டையாா்பேட்டை, ராயபுரம், திரு.வி.க.நகா், அம்பத்தூா், அண்ணா நகா், தேனாம்பேட்டை, கோடம்பாக்கம், அடையாறு, பெருங்குடி, சோழிங்கநல்லூா் உள்ளிட்ட 12 மண்டலங்களில் மொத்தம் ரூ.12.25 லட்சம் அபராதம் விதித்து உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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