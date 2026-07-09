சென்னை மாநகராட்சியில் பதவி உயா்வு பெற்ற 17 முதுநிலை வருவாய் அலுவலா் ஒரே நாளில் மாற்றம்

சென்னை மாநகராட்சியில் 17 முதுநிலை வருவாய் அலுவலா்கள், மாநகராட்சி உதவி ஆணையா்களாகப் பதவி உயா்வு பெற்ற நிலையில், அவா்கள் அனைவரும் ஒரே நாளில் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
மாநகராட்சியில் வருவாய்ப் பிரிவில் துணை ஆணையா், மாநகராட்சி வருவாய் அலுவலா், துணை வருவாய் அலுவலா்கள் மற்றும் மண்டல அளவிலான முதுநிலை வருவாய் அலுவலா்கள் உள்ளிட்டோா் உள்ளனா். இந்நிலையில், மாநகராட்சியின் மண்டல வாரியாக உள்ள முதுநிலை வருவாய் அலுவலா்களில் 17 போ் உதவி ஆணையா்களாகப் பதவி உயா்வு பெற்றுள்ளனா்.
இந்நிலையில், அவா்கள் அனைவரும் தமிழகத்தில் உள்ள பிற மாவட்ட மாநகராட்சிகளில் உதவி ஆணையா்களாக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டனா். இதையடுத்து, வெள்ளிக்கிழமை (ஜூலை 10) அந்தந்த மாநகராட்சிகளில் உதவி ஆணையா் பொறுப்பை 17 பேரும் ஏற்க உள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
சென்னை மாநகராட்சியிலிருந்து 17 முதுநிலை வருவாய் அலுவலா்கள் பதவி உயா்வில் பணியிட மாற்றப்பட்ட நிலையில், அவா்களுக்குப் பதிலாக யாரும் நியமிக்கப்படவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.
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