Dinamani
விஜய்யின் ஜன நாயகனுக்கு ‘ஏ’ சான்றிதழ்!பள்ளிகளுக்குள் தேவையின்றி வேறு யாரும் நுழைய அனுமதி இல்லை: அமைச்சர் ராஜ்மோகன்தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 800 உயர்வு!ஆர்எஸ்எஸ் பெற்ற பிள்ளை என விமர்சித்த என்னுடன் ஏன் கூட்டணி வைத்தார் விஜய்? திருமாவளவன் கேள்விமேக்கேதாட்டு விவகாரம்: காங்கிரஸ் அமைச்சரை அமைச்சரவையிலிருந்து விடுவிக்க முதல்வர் விஜய் தயாரா? - இபிஎஸ் பயணச்சீட்டு பரிசோதகரை தாக்கிய வழக்கில் வழக்குரைஞருக்கு முன்ஜாமீன்!திருமாவளவனுக்கு நோபல் பரிசு! கருத்தைத் திரும்பப் பெற்ற வைகோபெயரை மாற்றலாம்; வரலாற்றை மாற்ற முடியாது: தங்கம் தென்னரசு!
/
சென்னை

சென்னை மாநகராட்சியில் பதவி உயா்வு பெற்ற 17 முதுநிலை வருவாய் அலுவலா் ஒரே நாளில் மாற்றம்

சென்னை மாநகராட்சியில் 17 முதுநிலை வருவாய் அலுவலா்கள், மாநகராட்சி உதவி ஆணையா்களாகப் பதவி உயா்வு பெற்ற நிலையில், அவா்கள் அனைவரும் ஒரே நாளில் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

News image
Updated On :10 ஜூலை 2026, 1:13 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை மாநகராட்சியில் 17 முதுநிலை வருவாய் அலுவலா்கள், மாநகராட்சி உதவி ஆணையா்களாகப் பதவி உயா்வு பெற்ற நிலையில், அவா்கள் அனைவரும் ஒரே நாளில் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

மாநகராட்சியில் வருவாய்ப் பிரிவில் துணை ஆணையா், மாநகராட்சி வருவாய் அலுவலா், துணை வருவாய் அலுவலா்கள் மற்றும் மண்டல அளவிலான முதுநிலை வருவாய் அலுவலா்கள் உள்ளிட்டோா் உள்ளனா். இந்நிலையில், மாநகராட்சியின் மண்டல வாரியாக உள்ள முதுநிலை வருவாய் அலுவலா்களில் 17 போ் உதவி ஆணையா்களாகப் பதவி உயா்வு பெற்றுள்ளனா்.

இந்நிலையில், அவா்கள் அனைவரும் தமிழகத்தில் உள்ள பிற மாவட்ட மாநகராட்சிகளில் உதவி ஆணையா்களாக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டனா். இதையடுத்து, வெள்ளிக்கிழமை (ஜூலை 10) அந்தந்த மாநகராட்சிகளில் உதவி ஆணையா் பொறுப்பை 17 பேரும் ஏற்க உள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

சென்னை மாநகராட்சியிலிருந்து 17 முதுநிலை வருவாய் அலுவலா்கள் பதவி உயா்வில் பணியிட மாற்றப்பட்ட நிலையில், அவா்களுக்குப் பதிலாக யாரும் நியமிக்கப்படவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

4 மாவட்ட கல்வி அலுவலா்களுக்கு பதவி உயா்வு; 6 முதன்மைக் கல்வி அலுவலா்கள் இடமாற்றம்

4 மாவட்ட கல்வி அலுவலா்களுக்கு பதவி உயா்வு; 6 முதன்மைக் கல்வி அலுவலா்கள் இடமாற்றம்

இருளடைந்த பகுதிகளில் தெருவிளக்கு, கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்த முடிவு: மாநகராட்சி ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன்

இருளடைந்த பகுதிகளில் தெருவிளக்கு, கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்த முடிவு: மாநகராட்சி ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன்

ஒளிராத 1,090 தெரு மின்விளக்குகளை 24 மணிநேரத்தில் சீரமைக்க உத்தரவு

ஒளிராத 1,090 தெரு மின்விளக்குகளை 24 மணிநேரத்தில் சீரமைக்க உத்தரவு

சென்னை மாநகராட்சியில் 43 அலுவலா்கள் பணியிட மாற்றம்

சென்னை மாநகராட்சியில் 43 அலுவலா்கள் பணியிட மாற்றம்

விடியோக்கள்

ஃபிபா: ஆரம்பமாகிறது காலிறுதிச் சுற்று! | FIFA | FIFA World Cup |

ஃபிபா: ஆரம்பமாகிறது காலிறுதிச் சுற்று! | FIFA | FIFA World Cup |

MK Stalin உடன் மீண்டும் பேச்சா? குழப்பும் Thirumavalavan

MK Stalin உடன் மீண்டும் பேச்சா? குழப்பும் Thirumavalavan

ஆளுநர் கேள்வி கேட்கக்கூடாது! ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள்? | வைகை | Madurai | Su. Venkatesan

ஆளுநர் கேள்வி கேட்கக்கூடாது! ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள்? | வைகை | Madurai | Su. Venkatesan

"எல்லா அமைச்சர்களும் ரீல்ஸ்தான் எடுக்கிறார்கள்!": நயினார் நாகேந்திரன்! | BJP | TVK

"எல்லா அமைச்சர்களும் ரீல்ஸ்தான் எடுக்கிறார்கள்!": நயினார் நாகேந்திரன்! | BJP | TVK